A Apple poderá em breve mudar o nome do iOS para iPhone OS

Quando apresentou o iPhone em 2007, a Apple abriu ao mundo uma nova linha de equipamentos que acabaram por ser o padrão para a indústria. Ao mesmo tempo, e para dar suporte, a marca trouxe também um novo sistema operativo, o iOS, que todos conhecem.

Este poderá em breve ter mudanças, com a mais importante a ser uma mudança de nome. Rumores dão conta de que o iOS vai desaparecer e em breve vai surgir uma nova versão, chamada de iPhone OS.

Um iOS para cada dispositivo da Apple

Apesar de mudar muito o que oferece no iOS, a Apple tem mantido a sua estrutura muito estanque ao longo dos anos. Uma das mais basilares tem sido o seu nome, mesmo com alguns problemas legais com outras empresas pela utilização deste nome.

Ainda assim, mudou recentemente, criando algumas versões para alguns equipamentos, como o iPad ou a Apple TV, que têm agora as suas versões próprias. Seguindo esta linha, e segundo um novo rumor, uma nova mudança importante pode estar a caminho.

Quando vamos ver chegar o iPhone OS?

Segundo informações do conhecido Jon Prosser, a Apple poderá mudar o nome do seu sistema operativo para iPhone OS. Esta mudança foi ainda confirmada por Max Weinbach, outro elemento conhecido, e chegará já na WWDC, que se inicia dia 22.

Esta confirmação levo este tema e esta discussão mais longe, revelando que o próprio iPhone poderá mudar de nome. Especula-se que passará a chamar-se Apple Phone, algo mais difícil de aceitar, dado que este é um dos nomes de maior sucesso da marca.

Vamos mesmo ter uma mudança de nome?

Curiosamente, e do que se tem sabido do iOS 14, nada indica esta mudança de nome do sistema da Apple. Existe já uma versão a circular na Internet e todas as referências apontam para que o nome seja mantido. No entanto, a Apple pode surpreender todos.

Se for confirmada esta mudança, ela segue a lógica da marca dos últimos meses. Existem agora versões do iOS dedicadas aos equipamentos e com funcionalidades próprias e dedicadas. No dia 22 serão reveladas todas as novidades e até todas as surpresas.