O novo ID.4 da Volkswagen surgiu na Internet muito antes da data prevista

A chegada dos carros elétricos de forma massiva e mais acessível veio sobretudo mudar o mercado. As principais marcas deste sector estão a aderir a esta corrente e ao que estas tecnologias estão a trazer.

Uma das que mais investiu nessa área foi certamente a Volkswagen, que tem já vários modelos prestes a ser terminados. Depois do ID.3 ser uma certeza, esperava-se que a marca apresentasse o ID.4. Agora, e de forma surpreendente, imagens deste novo carro surgiram na Internet.

O ID.4 já circula na Internet

Apesar de ser já conhecida a sua forma, o ID.4 era ainda um segredo bem guardado da Volkswagen. A marca queria apresentá-lo de forma oficial e com toda a formalidade, mas já não o poderá fazer.

Segundo o que o site EVPartner partilhou, o novo carro da marca alemã está já conhecido e as imagens mostram tudo o que existe para ver. Estas surgiram, supostamente, da certificação feita na China, um processo normal e supostamente secreto.

Imagens mostram o novo carro da Volkswagen

Do que é visto nestas imagens, as linhas do ID.4 estão ligeiramente alteradas face ao que inicialmente estava previsto. Surpreendentemente, e se não fosse a sua grelha frontal e a parte traseira, este poderia bem ser um carro normal e sem uma base elétrica.

Este mostra-se como um SUV, mas com linhas agressivas e aproximadas a outros modelos de outras marcas já no mercado. O seu tamanho, e com base nestas imagens, parece aproximar-se do que a Tesla tem no seu mais recente carro, o Model Y.

Um elétrico com muitas opções de personalização

Nesta mesma fuga de informação surgiram, entretanto, alguns elementos que vão poder ser escolhidos para este carro da Volkswagen. Assim temos 5 jantes diferentes e também painéis laterais que podem ser aplicados. O teto panorâmico será uma opção possível de ser aplicada.

A informação existente dá conta de que o ID.4 será disponibilizado em 2 modelos, o Crozz e o X, com poucas mudanças estéticas. Estas devem focar-se na autonomia e na elementos internos. Espera-se que o ID.4 consiga percorrer 500 quilómetros.

Os dados existentes dão conta de que o carro da Volkswagen chegará aos mercados com um valor que deverá rondar os 35 mil euros. A este valor vão depois incidir os impostos de cada país e fará o preço oscilar.

É desta forma que o ID.4 foi dado a conhecer, ainda que de forma não oficial. Estas imagens dão conta do que será este novo carro elétrico e do que a marca alemã tem estado a preparar. O mercado está acesso e a concorrência a esta proposta é sobretudo forte.