Apple anuncia o seu evento WWDC em modo virtual para o dia 22 de junho

Tendo em conta que o mundo está totalmente baralhado, as empresas têm de se adaptar às circunstâncias da pandemia e usar os meios digitais para chegar aos seus cliente e utilizadores. Assim, a Apple está a anunciar que o seu evento dedicado aos programadores, o WWDC, será feito online e começará dia 22 de junho. Normalmente neste evento a empresa de Cupertino anuncia as novidades de software. Vem aí o iOS 14.

Em março, a empresa havia anunciado o modelo de evento, agora confirmou o dia de abertura.

Apple anunciou que a sua primeira WWDC virtual terá início a 22 de junho deste ano e que será gratuita para todos os programadores através da sua aplicação Developer e do seu website Developer. A informação foi revelada num post na Newsroom, que deu mais alguns detalhes sobre a conferência de programadores deste ano que está a ser prejudicada pela pandemia do coronavírus.

A empresa também anunciou o Swift Student Challenge, uma oportunidade para os programadores estudantes mostrarem o seu amor pela codificação, criando o seu próprio recreio Swift.

Agora, no seu 31.º ano, a WWDC20 será uma oportunidade para milhões de programadores criativos e inovadores em todo o mundo terem acesso antecipado ao futuro do iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS, e aprenderem com os engenheiros da Apple enquanto trabalham para construir experiências de aplicações que enriquecem as vidas dos clientes Apple, em todo o mundo.

"A WWDC20 vai ser a nossa maior até agora, reunindo a nossa comunidade global de programadores de mais de 23 milhões, de uma forma sem precedentes, durante uma semana em junho para aprender sobre o futuro das plataformas Apple", disse Phil Schiller, vice-presidente sénior de Marketing Mundial da Apple.