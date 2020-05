App Google Drive para iOS tem agora segurança redobrada com Face ID ou Touch ID

A Google lançou agora uma atualização da app Google Drive para iOS. Nas novidades há a realçar uma nova característica importante do ponto de vista da segurança. Conforme poderemos perceber, este armazenamento cloud tem agora uma proteção extra, dado que passa a utilizar o acesso biométrico para aceder aos conteúdos no iOS e iPadOS.

Segundo os promotores da app, esta atualização tem como missão aumentar a segurança, dado que cada vez o utilizador guarda mais informação relevante na cloud.

Google Drive com proteção Touch ID e Face ID

A Apple tem vindo a incentivar os programadores a colocar esta camada de proteção biométrica na abertura das apps. Além de haver segurança no acesso ao sistema, as aplicações ficam ainda mais protegidas. Aliás, esta tem sido a política seguida por muitas outras apps de terceiros dentro do sistema operativo da Apple. Conforme devem estar lembrados este foi um passo já adicionado ao WhatsApp, por exemplo.

A ideia é que, mesmo que o utilizador deixe o dispositivo desbloqueado, qualquer pessoa que tente iniciar a app Google Drive ainda precisará de passar pelo Face ID ou Touch ID. Só depois poderá ter acesso aos seus ficheiros baseados na nuvem de armazenamento.

E como se pode ativar esta opção?

O Google Drive inclui opções para ativar o ecrã de privacidade imediatamente sempre que a app for aberta ou passar para segundo plano. Além disso, tem a opção para atrasar a solicitação durante 10 segundos, um minuto ou 10 minutos, dependendo do seu modelo de ameaça.

Portanto, aberta a app, como podem ver em cima, no canto superior esquerdo está um ícone (chamam-lhe hambúrguer) que dá acesso às opções. Cliquem e saltem para dentro do menu que se abrirá.

Assim, já nesta janela, cliquem em Definições e depois em Ecrã de privacidade.

Conforme podem ver nas imagens, basta ativar a opção Ecrã de privacidade e ficam disponíveis várias funcionalidades.

Nada mais simples que isto e, como podem ver, até é possível gerir um ligeiro atraso para a app voltar a solicitar o Face ID ou Touch ID. Está tudo à distância de um clique.

Assim, temos a tal promessa que começou a ser falada em abril. Fácil, segura e que pode dar mais uma camada importante de segurança.

