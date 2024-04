Estudo: Apple prova que qualquer pessoa pode correr uma maratona – se tiver tempo…

Contra factos, não há argumentos; e a Apple suporta-se nos seus dados recolhidos de muitos milhares de utilizadores que usam o Apple Watch para monitorizar a sua atividade desportiva. Como tal, um estudo efetuado sobre a saúde dos utilizadores, refere que qualquer pessoa pode correr uma maratona, desde que tenha tempo para a fazer! Será que é mesmo assim? Vamos entender do que se trata.

Centenas de milhares de pessoas participaram no estudo de saúde da Apple

Há cinco anos que a Apple realiza um estudo sobre o coração e o movimento com o Apple Watch e os seus investigadores examinaram agora o treino e os exercícios cardiovasculares que os maratonistas fazem.

O Estudo do Coração e do Movimento da Apple tem sido realizado em parceria com a American Heart Association e o Brigham and Women's Hospital, uma filial da Harvard Medical School, desde 2019. Antes da segunda-feira da maratona, 15 de abril de 2024, e da Maratona de Boston em particular, os investigadores têm examinado dados de saúde de pessoas que correm e caminham em maratonas.

Entre o seu início, novembro de 2019 e 1 de janeiro de 2024, os investigadores do estudo afirmam que houve 201.471 participantes. Mais de 1500 correram cerca de 2623 maratonas no total, mais de 50% dos participantes tiveram pelo menos um único treino de corrida de 5K ou mais.

Para cerca de 20% dos participantes, esse treino de corrida mais longo foi de, pelo menos, 10 km. No estudo sobre caminhadas, quase 54% dos participantes tinham um treino individual mais longo de, pelo menos, 5 km e quase 14% fizeram, pelo menos, 10 km de uma só vez.

Preparar bem a maratona... é a chave para a conseguir fazer

Os investigadores também acompanharam a forma como os participantes se prepararam para uma maratona. Segundo os investigadores, os 10% dos participantes com o tempo de chegada mais rápido correram cerca de 26 km a mais por semana do que os 10% do meio, até ao dia da maratona.

A maioria dos participantes não correu ou caminhou em maratonas, mas os investigadores têm os dados sobre o quanto correram ou caminharam. Por isso, extrapolaram o tempo que a maioria das pessoas demoraria a correr ou a caminhar os 42 km de uma maratona à sua velocidade média de exercício.

Desta vez, utilizando especificamente dados de abril de 2023, descobriram que metade dos participantes correriam ou caminhariam 42 km em 90 dias, ou menos. No entanto, o estudo refere que isto pode ser uma subestimação.

O Apple Watch pode detetar automaticamente um exercício e começar a cronometrá-lo, mas nem todos os participantes terão ativado essa funcionalidade.