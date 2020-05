Xiaomi: estará para breve o smartphone com câmara escondida no ecrã?

Há muito que se falam nos smartphones com câmara frontal escondida no ecrã, mas ainda nada surgiu que respondesse a essa característica de forma consistente. A Xiaomi, dadas várias evidências, poderá ser uma das grandes impulsionadoras da tecnologia no segmento.

Com o lançamento eminente do Xiaomi Mi MIX 4 e uma nova patente registada, o smartphone com câmara escondida no ecrã poderá estar para breve.

Xiaomi Mi MIX 4 a caminho

Os rumores em torno do Xiaomi Mi MIX 4 surgiram já há largos meses. Este smartphone, ao que tudo indica, deverá chegar finalmente, com câmara frontal escondida no ecrã. Agora, com a abertura de uma conta oficial dedicada aos modelos Mi MIX na rede social Weibo, poderá estar por meses o anúncio oficial do novo modelo.

Características como ecrã de 120Hz e resolução 2K, carregamento ultra rápido sem fios e bateria com mais de 4500 mAh, são apenas algumas das especificações avançadas. Há ainda rumores que indicam que o smartphone chegará com a versão estável da MIUI 12, o que o colocaria no mercado já em junho.

A câmara frontal escondida no ecrã

Câmaras colocadas em recortes, em gota, a perfurar o ecrã ou em sistemas eletrónicos deslizantes, são algumas das soluções arranjadas pelas marcas para que os ecrãs sejam cada vez maiores.

No entanto, há muito que se tenta chegar a uma solução perfeita de ecrã que seja capaz de esconder a câmara. A Xiaomi já apresentou os seus protótipos e o modelo Mi MIX 4 é um dos apontados para chegar ao mercado com tal tecnologia.

A Xiaomi, continuando nesta corrida, registou agora uma patente de design que revela mais um modelo que pretende corresponder a esta característica de forma otimizada. Segundo uma publicação do LetsGoDigital, esta nova patente descreve um smartphone com uma nova tecnologia de câmara que corresponde, finalmente, às necessidades atuais dos consumidores.

Na verdade, este pedido de registo de patente já foi feito há um ano e só agora foi publicado pela entidade chinesa China Intellectual Property Administration (CNIPA).

Segundo a descrição da patente, sempre que a câmara é acionada, parte do ecrã torna-se transparente. Assim, o sensor fotográfico atuará corretamente na captação das fotografias e vídeos.

Não é, contudo, certo se será o Mi MIX 4 o pioneiro ou se teremos que esperar um pouco mais até ao lançamento da série Mi 11.