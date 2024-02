Android 15 terá um modo mais simples de usar dedicado aos mais velhos e menos experientes

Sendo o sistema mais presente nos smartphones, o Android tem de oferecer uma forma simples de ser usado para todos. A sua interfece deve ser simplificada e fácil de usar por todos. Ainda que não existam queixas conhecidas, a Google tem no Android 15 uma novidade a ser preparada, com um modo mais simples de usar dedicado aos mais velhos e menos experientes.

Apesar de estar ainda a desenvolver uma atualização para a versão atual, é sabido que a Google tem já o Android 15 a ser preparado. Esta é uma versão que está ainda longe de ser uma realidade, mas que tem já algumas das funcionalidades presentes, ainda que desativadas ou escondidas de todos.

Assim, e sempre que surge uma nova versão, é normal surgirem indícios de futuras funcionalidades ou algumas melhorias que são preparadas. Com a versão que foi agora lançada pela Google, aconteceu isso mesmo. A primeira beta QPR3 do Android 14 parece trazer escondido um modo simplificado.

<string name="easy_preset_category">Quick access</string> <string name="easy_preset_description">Easy pre-set optimizes for improved readability and ease of navigation</string> <string name="easy_preset_footer_message">Easy pre-set improves readability by enlarging icons and text, adding contrast and bold, and adding navigation buttons to the bottom of the screen.</string> <string name="easy_preset_switch_title">Enable easy pre-set</string> <string name="easy_preset_title">Easy pre-set</string>

Ainda não é claro para que servirá, mas as strings presentes deixam antever o que será a sua função principal. O seu nome é "easy pre-set" e parece ser dedicado à melhoria e otimização da legibilidade da interface do utilizador, por uma "melhor legibilidade e facilidade de navegação".

Este modo, do que foi revelado, parece ser uma forma de tornar o Android mais fácil de usar para pessoas mais velhas ou menos experientes em tecnologia. Há ainda a possibilidade de ser usado por pessoas que podem ter problemas de visão, que assim têm uma interface adaptada a esta sua realidade.

Este modo vem simplificar a configuração de um conjunto de parâmetros no Android 15. Será assim fácil predefinir e alterar configurações específicas para este tipo de utilizadores. Falamos de ícones e do tamanho do texto, modo de navegação e muito mais.

Ainda estamos muito longe de ver este modo a funcionar, apesar de já ter sido possível aceder à sua interface. Será uma forma simples de tornar o sistema da Google ainda mais simples e adaptado aos utilizadores, algo que o torna ainda mais versátil e adaptado a todos.