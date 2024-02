O Bard da Google passa a chamar-se Gemini e ganhou muitas mais novidades importantes

A Google trouxe um lote de novidades que marcam o próximo capítulo da era Gemini. Temos novos nomes, novos produtos e novas maneiras de experimentar a IA. O Gemini está a evoluir para ser mais do que apenas modelos. O Gemini suporta todo um ecossistema, desde os produtos que milhares de milhões de pessoas usam todos os dias até às APIs e plataformas que ajudam os programadores e as empresas a inovar.

As mudanças são muitas neste momento em que a Google parece apostar tudo na sua IA. O Bard parece desaparecer, focando-se no Gemin, criando assim uma experiência unificada e comum para todas estas capacidades de IA.

Gemini: um novo nome para o Bard

A missão da Google com o Bard foi disponibilizar o acesso direto aos seus modelos de IA, e o Gemini representa a sua família de modelos mais capazes. Para refletir isto, o Bard passa, agora, a ser conhecido simplesmente como Gemini.

Gemini — Advanced

Já é possível conversar com o Gemini através do modelo Pro 1.0 da Google em mais de 40 idiomas e em mais de 230 países e territórios. E agora trazem o Gemini Advanced para ajudar o utilizador a colaborar facilmente com o melhor da IA da Google.

O Gemini Advanced vai disponibilizar aos utilizadores de mais de 150 países e territórios acesso ao Ultra 1.0. Este é maior e mais capaz modelo de IA de última geração da Google, muito mais capaz em tarefas altamente complexas, como programação, raciocínio lógico, seguir instruções com nuances e colaborar em projetos criativos.

Novo plano IA Google One Premium

O Gemini Advanced está disponível enquanto parte do novo plano IA Google One Premium por 21,99€/mês e com uma avaliação gratuita de dois meses, sem custos. Este plano oferece o melhor da IA da Google e os avanços mais recentes. Além disso, os assinantes IA Premium os utilizadores vão poder, em breve, usar o Gemini no Gmail, Docs, Slides, Sheets e muito mais.

Criar a IA da próxima geração com ousadia e responsabilidade

A Google continua a adotar uma abordagem ousada e responsável para levar esta tecnologia ao mundo. E, para mitigar problemas como conteúdo inseguro ou preconceituoso, incorporaram segurança nos produtos de acordo com os Princípios de IA. Antes do lançamento do Gemini Advanced foram realizadas verificações extensas ao nível da confiança e da segurança.