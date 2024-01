Google avisa que vai despedir mais pessoas devido aos seus “objetivos ambiciosos”

As empresas tecnológicos têm concretizado muitas reformulações e os despedimentos têm sido uma estratégia recorrente. Após despedir milhares de funcionários, o CEO da Google alertou que, em 2024, mais virão, em nome dos "objetivos ambiciosos" da empresa.

Na quarta-feira (17), os funcionários da Google receberam um memorando intitulado "Prioridades para 2024 e o ano seguinte". No documento, o CEO da Google, Sundar Pichai, alertou que "temos objetivos ambiciosos e vamos investir nas nossas grandes prioridades este ano".

No memorando, visto pela CNBC, Pichai partilhou que o executivo da empresa deverá partilhar as metas relacionadas com a Inteligência Artificial para 2024 durante esta semana.

A realidade é que, para criar a capacidade para este investimento, temos de fazer escolhas difíceis.

Escreveu Pichai, esclarecendo que para algumas equipas, essas escolhas significam eliminar funções, incluindo "remover camadas para simplificar a execução e aumentar a velocidade".

A Google tem levado a cabo uma série de demissões, que teve início em janeiro de 2023, quando a empresa anunciou o corte de 12.000 postos de trabalho, cerca de 6% da sua força de trabalho.

Desta vez, Pichai assegurou que "para ser franco, algumas equipas continuarão a tomar decisões de atribuição de recursos". As demissões não serão na escala das reduções do ano passado e "não afetarão todas as equipas".