Quais os smartphones mais vendido de 2023? Esta é uma lista que o pode surpreender

O mercado dos smartphones está recheado de muitas propostas, mas a maioria dos utilizadores tem apenas um padrão em mente. Falamos dos equipamentos topo de gama, que todos querem ter, seja um Android ou um iPhone. A provar isso está agora disponível a lista dos smartphones mais vendidos de 2023 e traz algumas surpresas e até deceções.

Apple domina nos smartphones mais vendidos em 2023

Os dados agora apresentados surgem da Canalys e pretendem mostrar quais os smartphones que mais foram vendidos durante o ano de 2023. Estes foram recolhidos ao longo do ano e mostram agora claramente como os utilizadores preferem os smartphones de topo.

A prova disse está bem patente no top 10 desta lista. Aqui temos uma situação que já vimos acontecer no passado, com 7 dos 10 principais smartphones a pertencerem à Apple, com o iPhone, e 3 a serem da sua concorrente Samsung. Esta é também a primeira vez que um iPhone Pro assume o topo desta tabela.

No topo da lista está presente e a dominar o iPhone 14 Pro Max e 15 Pro Max, vendendo 34 milhões e 33 milhões de unidades, respetivamente. A completar o topo desta lista, nos cinco primeiros lugares, estão o iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 13.

Top 10 shipped smartphone models worldwide in 2023 consisted of 7 Apple and 3 Samsung models. It marked the first year where a iPhone Pro model topped the annual ranking of most shipped smartphone models, reflecting the market's premium shift. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX — Canalys (@Canalys) February 6, 2024

Samsung deveria ter mais equipamentos neste top

É apenas no sexto lugar que temos a presença do primeiro smartphone o Android, com o Galaxy A14 4G da Samsung a ter vendas de 21 milhões de unidades em 2023. Este é, curiosamente, o mesmo número unidades do iPhone 15 Pro que a Apple vendeu durante o ano passado.

O smartphone seguinte nesta lista é algo interessante. Falamos do Galaxy A54 5G, que conseguiu a oitava posição, com 20 milhões de unidades vendidas. Este custa mais que o dobro do preço dos Galaxy A14 que se juntam ao A54 nesta lista dos 10 melhores smartphones em 2023.

Este é também o regresso de um smartphone Samsung mais caro nesta lista. A falta mais notada é mesmo dos Galaxy de topo da empresa coreana. Estes estiveram presente durante o início do ano, mas acabaram por descer nas posições e ficar longe do topo e, em especial, do top 10.