Google desenhou o Pixel tendo em conta a utilização de uma capa. Faz sentido?

O utilizador que está a ler-nos utiliza o smartphone com ou sem capa de proteção? Ora, a Google revelou ter começado a projetar o seu Pixel 8, tendo a utilização de uma capa em mente. Fará sentido? Para a Google, sim.

Numa entrevista à Inverse, citada pela 9To5Google, Claude Zellweger, diretor de Design Industrial da Google, partilhou que a equipa "começou a projetar o produto [Pixel 8] com a capa incluída desde o início", uma vez que "90 por cento das pessoas usam capa".

Então, assim como a cor não é uma reflexão posterior, as capas não podem ser uma reflexão posterior, porque tu tens de projetá-lo para parecer ótimo e ser ótimo ao tato.

Segundo o diretor da Google, o CEO da empresa, Sundar Pichai, "preocupa-se em ter uma experiência realmente bem pensada e profundamente integrada", além de adorar design. Aliás, o executivo parece ser parte ativa do processo criativo, dando "ótimas ideias" e comentando "sobre cores, ergonomia e coisas do género".

A corroborar esta atenção dada à vertente visual, em outubro do ano passado, Zellweger afirmou que o "Pixel 8 e o Pixel 8 Pro são os smartphones mais bonitos que já fizemos".

Grande parte do design do Pixel está relacionado com o módulo que aloja a câmara, que realça um dos elementos de destaque dos modelos. Nesse sentido, Zellweger divide o design do Pixel em três épocas:

As primeiras três gerações colocavam a câmara arbitrariamente "onde quer que a engenharia pudesse encaixá-la, porque não tínhamos a profunda integração de design de engenharia que temos hoje";

Com o quadrado nos Pixel 4 e 5, as câmaras "tornaram-se um dos principais elementos de design".

Estamos, agora, na "era moderna" do módulo da câmara.

Sobre o futuro, na mesma entrevista, Zellweger da Google partilhou que "não saltar de um design para outro todos os anos é realmente importante", pois os "clientes querem mesmo essa continuidade". Conforme explicou, "eles querem progressão e a progressão visual precisa de seguir a progressão técnica [...]".