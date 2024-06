Notificação no Apple Watch obriga a Spirit Airlines a pagar pelo roubo de bagagem

Uma mulher em Fort Lauderdale acreditava que a sua bagagem "transportada" pela Spirit Airlines estava perdida para sempre. Contudo, o Apple Watch notificou-a de que o MacBook Pro dentro da mala estava agora numa casa próxima. Resultado, a companhia aérea foi obrigada a indemnizar a passageira pelo roubo da bagagem.

Sistema Encontrar (Find My) volta a "fazer das suas"

Normalmente, é um AirTag que alerta os passageiros para a bagagem perdida ou roubada. Neste caso poderá ter sido o sistema Encontrar dos dispositivos Apple a funcionar da mesma forma, recorrendo à funcionalidade "Notificar quando esquecido". O que é certo é que a Spirit Airlines juntou-se às empresas de aviação que mentem sobre a bagagem perdida.

De acordo com o Local10 News da Florida, a viajante Paola Garcia esperou durante duas horas no Carrossel 4 do Terminal 4 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Normalmente, diz ela, transporta um trolley de cabine, cor-de-rosa, mas desta vez foi-lhe ordenado que a despachasse - e depois desapareceu.

Não se sabe ao certo em que momento a mala foi roubada, nem a proprietária descreveu a totalidade do que continha a sua bagagem. No entanto, tinha certamente um MacBook Pro, um iPad, joias, roupas de marca e dois Apple Watches.

A empresa em caso de dúvida... mente!

Os funcionários da Spirit Airlines insistiram que a bagagem seria enviada diretamente para casa. Contudo, no dia seguinte a jovem recebeu um alerta num outro Apple Watch que usava.

Este alerta, muito possivelmente, era uma notificação do sistema Encontrar (Find My), que dizia que o seu MacBook Pro ou iPad tinham sido deixados para trás. Portanto, estava ativo o modo Notificar quando esquecido. E nesse momento o sistema deixa um informação sobre onde foi visto pela última vez. Lá apareceu uma morada que não era a do aeroporto!

Com essa informação na mão, Paola percebeu que não era uma morada longe da sua e decidiu ir até lá.

Como é que a Spirit entregou a minha mala nessa morada?

Disse a jovem ao meio de comunicação. Ela refere que achou estranho ser numa morada perto. Além disso, ela tinha um exame na escola e todo o trabalho estava no seu computador. Isso levou-a a decidir meter os pés ao caminho.

Quando chegou à casa, tentou perceber o que existia dentro. Então viu malas espalhadas pela casa e chamou a polícia.

A primeira coisa que a polícia me disse foi: 'O que estás a fazer aqui? É muito perigoso para si estar aqui.

Começou então uma investigação policial e foi determinado que naquele local vivia Junior Bazile, de 29 anos. O homem trabalhava no aeroporto e estava de turno quando o incidente ocorreu. As imagens das câmaras de segurança do aeroporto mostraram Bazile a mexer na mala de Garcia e a retirar objetos.

O relatório não esclarece qual foi a sequência de acontecimentos entre o alerta de Paola Garcia e a detenção de Bazile. No entanto, quando foi detido, já se tinha desfeito da maior parte dos objetos da mulher.

Funcionário da companhia aérea foi acusado de roubo

Mais tarde, a Spirit Airlines fez uma declaração onde referiu que reembolsou Paola Garcia pelos objetos, mas também negou qualquer responsabilidade.

Emitimos um cheque de reembolso ao passageiro como cortesia, apesar de não termos atualmente conhecimento de qualquer prova de que qualquer funcionário da Spirit estivesse envolvido. Levamos a sério qualquer alegação desta natureza e estamos a investigar.

Afirmou um porta-voz da companhia aérea.

A jovem diz que não acredita que Bazile tenha agido sozinho.

Pessoalmente, não acho que seja uma pessoa a trabalhar no aeroporto, acho que é um grupo. Uma pessoa só não pode fazer isso, levar malas.

Referiu Paola.

Este é mais um caso que, se não fosse a tecnologia de localização da Apple, possivelmente a passageira ficava sem os seus bens.

Recentemente foi dado a saber que o valor de malas extraviadas nos aeroportos superou os 6,7 mil milhões de euros em 2022. Segundo um estudo da MoneyTransfers.com, estima-se que serão roubadas cerca de 13 malas por 1.000 passageiros.