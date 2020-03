Não haverá WWDC 2020 com público, a Apple transmitirá o evento on-line

A Apple acaba de confirmar que a sua 31.ª edição do evento WWDC para developers não terá público na sala. Este evento será realizado on-line durante o mês de junho. Assim, mesmo ainda estando a vários meses, o COVID-19 obriga a Apple a alterar a estrutura das suas ações, até mesmo nesta que é a apresentação escolhida pela empresa para anunciar as novas versões dos seus sistemas operativos, como iOS, WatchOS ou tvOS.

Este acontecimento irá marcar aquele que é um dos ícones da empresa na apresentação de novidades ao nível do seu software.

WWDC 2020 para developers será on-line

Estes anúncios não surpreendem, até porque o Condado de Santa Clara, onde se localiza o campus da Apple em Cupertino, proibiu na quarta-feira passada, as reuniões em massa no município. Se acrescentarmos que um WWDC junta cerca 6000 participantes, era de se esperar que o evento da Apple não fosse realizado no formato tradicional.

Nesse sentido, em vez de uma conferência presencial, a Apple exibirá as suas novidades num videoconferência.

De acordo com Phil Schiller, vice-presidente de marketing global da Apple:

A atual situação de saúde exigiu a criação de um novo formato WWDC 2020 que ofereça um programa completo com um discurso e sessões on-line, oferecendo uma ótima experiência de aprendizagem para toda a comunidade de developers do mundo. Partilharemos todos os detalhes nas próximas semanas.

E o evento para anunciar o iPhone 9?

Conforme temos vindo a acompanhar, supostamente a empresa de Cupertino anunciaria este mês um novo iPhone. Em causa estará o iPhone 9 que vem dar continuidade ao segmento iniciado pelo iPhone SE. Além disso, estaria também alinhado para ser apresentado o novo iPad Pro e outros produtos também alvo de rumores.

Fontes da Apple disseram a John Prosser que o evento foi “oficialmente cancelado”, mas que os produtos também serão anunciados. No mesmo dia, a Apple instou os seus funcionários a trabalhar em casa para, novamente, prevenir o coronavírus. Atualmente, em Santa Clara, existem mais de 30 infetados.

Da mesma forma, o surto de COVID-10 estará a causar atrasos no desenvolvimento de novos produtos da empresa. Assim, poderá já estar atrasado o desenvolvimento do iPhone 12, o que poderá mudar muita coisa e até a data de apresentação, que costuma ser em setembro. Portanto, tudo isto estará já pensado e equacionado, mas o que vai acontecer, é sem a presença física dos aficionados.

Atualizada está ainda a informação que a empresa partilhou em fevereiro, através de uma declaração, que “não esperamos cumprir a orientação de receita que fornecemos para o trimestre de março devido a dois fatores principais”. Um fator é a localização das unidades de fabrico do iPhone. As fábricas na China ainda não estão a trabalhar para fornecer de forma total a procura dos equipamentos. O segundo fator são as lojas da Apple que ainda estão encerradas na China e noutros países. Duas razões que limitam de forma importante a distribuição dos novos equipamentos.

A Apple é apenas mais uma a cancelar os seus eventos, depois de muitas outras já o terem feito.