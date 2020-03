SuPremo: uma eficaz alternativa ao TeamViewer para aceder remotamente ao PC

Quem nunca que para resolver problemas informáticos recorre a amigos ou até mesmo a apoio técnico e que decidem intervir, quando possível, remotamente no PC.

É reconhecido por todos a existência no mercado de uma aplicação muito popular no que à assistência remota diz respeito, o TeamViewer. Mas não é por ser a mais popular que será a única, e como tal voltamos a apresentar o SupRemo, um software muito poderoso que permite dar e receber assistência remota de forma muito simples, fácil e eficiente.

SuPremo, o que é?

Resumidamente, o SuPremo é um software de acesso remoto, gratuito e em português, que disponibiliza ferramentas para oferecer ou receber assistência remota:

a conhecidos (utilização mais doméstica) ou

a clientes (utilização mais comercial).

Então, com apenas um ficheiro executável muito pequeno, e por ser assim tão ligeiro, não necessita de qualquer configuração.

Bastará um duplo clique para lançar no executável para se iniciar a sessão de assistência remota e, assim, ligar-se a qualquer PC em qualquer parte do mundo.

Sem dúvida, vale a pena analisar o SuPremo como solução de acesso remoto a outros PC’s, mostrando que existe uma direta e viável alternativa ao TeamViewer.

Comecemos essa análise.

Vantagens

Uma das grandes vantagens e que merece destaque desta ferramenta para acesso remoto é a sua flexibilidade, seja ela técnica e nas questões relacionadas à licença.

Na sua vertente técnica, este software permite instalações ilimitadas num número ilimitado de PC’s, uma vez que permite um controlo remoto de PC´s e servidores em mobilidade total e permite a troca de licenças compradas entre amigos, colegas e técnicos.

Licença

Na questão de licença, o SuPremo tem uma versão gratuita, mas está também disponível a um preço muito reduzido quando comparado com outros softwares concorrentes: a partir de 5€ por mês, por utilizador.

Por outro lado, podemos optar por comprar um plano trimestral ou anual e comprar um número específico de ligações simultâneas de acordo com o número de sessões que se pretendam.

A versão gratuita pode ser descarregada aqui. O facto de possuir versões comerciais e gratuitas, torna o SuPremo num software com uma eficiência elevada a um preço justo e comportável.

A esta altura, estamos prontos para afirma que esta é uma verdadeira alternativa ao TeamViewer enquanto programa de acesso remoto que é bastante apreciado e valorizado por profissionais de TI, engenheiros de sistema e por empresas, independentemente do seu tamanho.

Em segundo, o SuPremo releva-se enquanto aplicação que permite trabalhar em múltiplas plataformas:

Windows,

macOS,

Linux,

Android e

iOS.

Características do SuPremo

Decerto, se o SuPremo pretende ser uma alternativa viável e a ter em ponderação, é obrigatório explanar e explorar as características que apresenta para combater o TeamViewer.

Pode parecer extenso, mas certamente poderá esclarecer muitas dúvidas:

Não requer instalação nem configuração, isto é, aliado ao facto de não necessitar de instalação, esta ferramenta não compromete o funcionamento do PC, uma vez que faz uso de muito poucos recursos do sistema

Acesso remoto autónomo, isto é, é possível aceder ao nosso próprio PC a partir de qualquer outro ponto no mundo. Para tal é necessário a instalação do SuPremo e existem versões para Windows, macOS e Linux

Disponível aplicação gratuita para Android e iOS, isto é, o recurso da portabilidade das ferramentas que libertam do facto de se estar preso em frente ao PC

Ferramentas portáteis que, convenhamos, nos libertam do fado de ter de estar sempre em frente ao PC

Atualizações frequentes e gratuitas

Chat gratuito e transferência de ficheiros

Livro de Endereços Online gratuito onde é possível guardar os contactos para se ligar. Com esta função, não é necessário instalar e inserir de forma manual um endereço cada vez que se queira efetuar uma conexão com uma pessoa

Nível Pro

Partilha de contactos gratuita: os contactos do Livro de Endereços pode ser partilhada, se necessário for, com outros utilizadores como parceiros de negócios, colegas de trabalho, etc .

Instalação como um serviço para acesso autónomo

Permite “Reuniões” (apenas com um plano contratado)

Partilha do ecrã com mais de duas pessoas, servindo para um primeiro passo para o diagnóstico e posteriormente para procurar a resolução da situação dentro de um grupo com assistência remota. Pode ainda recorrer à função de conversação por texto, que está disponível no SuPremo, mas não as de vídeo e voz, pelo que terá de usar outros meios.

Personalização de uma marca: é possível personalizar a interface do SuPremo com a própria marca ou logo do utilizador (apenas com um plano contratado)

Suporte técnico gratuito (apenas com um plano contratado)

Relatório online com painel de administração para monitorização das estatísticas das sessões (apenas com um plano contratado)

Escolher o SuPremo ao invés do TeamViewer?

As escolhas são sempre questões melindrosas, pois nem sempre se tem a certeza por qual optar, e é sempre necessário ponderar os contra e os prós.

No SuPremo, a interface foi estruturada e inspirada no Windows 10 o que permite uma fácil adaptação por qualquer utilizador, seja qual o seu nível de conhecimento. O que se vai traduzir, na facilidade e certeza de que vai ser possível dar/receber assistência remota.

Assim sendo, também é um ponto muito favorável o facto de poder optar por executar diretamente ou então instalar a aplicação.

Com efeito, há um factor que é, de entre todos os que todos analisam com muito cuidado, e os profissionais mais ainda, sem dúvida o preço.

De facto, este é forte o suficiente para marcar a diferença entre escolher o SuPremo em detrimento do TeamViewer. Se a este ponto juntarmos a panóplia de características e funções incluídas, o preço do TeamViewer é superior ao do SuPremo.

Dessa forma, vantajoso é também não ser necessária qualquer configuração da firewall ou do router com o SuPremo. Por si só, liberta o utilizador dos dramas de parametrizar as configurações. Para as versões pagas, estão disponíveis planos de pagamento cada um com as suas ofertas – anuais ou trimestrais, divididos por planos individuais ou profissionais.

A nossa opinião sobre o SuPremo

Em resumo, experimentado e analisado o software nas suas várias vertentes, o que foi prometido cumpriu-se.

Em conclusão, a potencialidade do SuPremo é efetiva. Tem um aspeto gráfico atrativo e inovador que agrada ao olho e à experiência do utilizador, assim como as conexões do Supremo foram bastante rápidas, mesmo em ligações de rede ou de Internet mais frágil.

Nesse sentido, as suas funções chegam-nos à mão de forma muito simples e rápida, devido a uma organização da interface que o torna muito intuitivo.

Estas análises tiveram sempre de fundo o desempenho do TeamViewer, e é facil afirmar que o SuPremo está muito equiparado ao TeamViewer, estando em alguns funções em destaque até.

Pelo contrário, o SuPremo não se deixa intimidar e não fica nada atrás do que é considerado líder de mercado em assistência remota, podendo até antever que estar perante um TeamViewer killer.

Enquanto ferramenta de acesso remoto gratuita é deveras eficaz e, enquanto ferramenta profissional corresponde exponencialmente às expectativas de um qualquer IT.

Sem dúvida, seja numa pequena, média ou grande empresa, não faltam razões para escolher trabalhar com o SuPremo.