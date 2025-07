Office e Windows com até 62% de desconto: promoções limitadas na Keysfan

Se perdeu as ofertas do Prime Day, não se preocupe: a Keysfan tem agora a melhor campanha de julho para software essencial, com descontos até 62% em chaves digitais para o Microsoft Office e o Windows 11 Pro. Estas promoções são válidas por tempo limitado e representam uma excelente oportunidade para equipar o seu computador com ferramentas de produtividade e segurança a preços imbatíveis.

Office 2021 Pro: a ferramenta que não pode faltar

Seja para estudantes, profissionais, freelancers ou uso pessoal, o Office 2021 Pro é um dos pacotes mais completos e eficientes da atualidade. Com aplicações como o Word, Excel, PowerPoint e Publisher, terá tudo o que precisa para criar, editar e gerir documentos com facilidade.

Através da campanha da Keysfan, pode adquirir a chave digital do Office 2021 Pro por apenas 31,75€. Precisa para vários computadores? O pacote para 5 PCs fica ainda mais barato: 26,31€ por PC.

Descontos em várias versões do Office (usar código SKF62)

Windows 11 Pro: segurança, desempenho e inteligência artificial

Com mais de 71% da quota global de mercado, o Windows continua a dominar os desktops. O Windows 11 destaca-se pelas melhorias de performance, segurança reforçada e funcionalidades com inteligência artificial.

Durante esta semana, a Keysfan oferece 50% de desconto em chaves digitais do Windows com o código SKF50. O Windows 11 Pro pode ser seu por apenas 13,63€ (em vez de 199€).

Ofertas em sistemas operativos (usar código SKF50)

Pacotes Office + Windows: o melhor de dois mundos

Um Windows e Office 2021 barato com o código SKF62

Software adicional e ferramentas úteis

Para empresas: licenças em volume

Se gere uma empresa ou um parque informático, aproveite os descontos por volume em pacotes de 50 ou 100 chaves. Os preços caem para valores tão baixos como 6€ por chave no Windows 10 Pro ou 24€/chave no Office 2021 Pro.

Porquê confiar na Keysfan?

A Keysfan conta com mais de 2.000 avaliações positivas no TrustPilot e uma classificação de 4.8/5 estrelas. Todas as chaves digitais com entrega imediata, pagamento seguro, sem custos de envio e com apoio técnico gratuito.

Se tiver dúvidas, pode contactar o suporte diretamente para support@keysfan.com.

Como comprar?

Adicione o produto ao carrinho de compras; Clique em "Proceed To Checkout"; Preencha os dados necessários; Escolha o método de pagamento através de "CDZEPay".

Aproveite já estas ofertas incríveis antes que terminem!