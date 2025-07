Navegar com segurança e anonimato em redes Wi‑Fi públicas

Por vezes depara-se sem ligação à internet no supermercado ou no centro comercial, e acaba por recorrer a uma rede pública que, à primeira vista, resolve o problema. Contudo, as redes abertas trazem riscos: muitas pessoas ligam‑se a elas diariamente, criando um ambiente propício a ataques. Saiba como se proteger.

Segundo estudos recentes, 45% dos portugueses e 62% dos brasileiros já sofreram incidentes de segurança ao utilizar redes públicas, e apenas 30% dos portugueses e 25% dos brasileiros recorrem a ferramentas adequadas de proteção.

Os perigos ocultos das redes públicas

Ao ligar‑se a uma rede pública, está a partilhar o mesmo canal de comunicação com desconhecidos. Sem proteção adequada, as suas informações podem ser intercetadas com técnicas como man‑in‑the‑middle, em que o atacante se coloca entre si e o servidor para capturar dados sensíveis. Alarmantemente, 40% dos utilizadores portugueses já viram contas de redes sociais comprometidas depois de usarem redes públicas, e metade acredita, erradamente, que estas ligações são seguras. A proteção começa com hábitos simples de segurança digital.

Utilize um serviço VPN de confiança

Uma forma eficaz de se manter seguro em redes públicas é usar um fornecedor de VPN fiável. Por exemplo, ao descarregar o ExpressVPN, cria‑se um túnel cifrado entre o dispositivo e a internet, impedindo que terceiros intercetem os seus dados e garantindo maior anonimato.

Mantenha o sistema operativo sempre atualizado

É comum desativar as atualizações automáticas do computador ou do telemóvel, mas é um erro grave. As atualizações corrigem vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por atacantes. Em 2025, por exemplo, o Android 15 resolveu falhas críticas de elevação de privilégios, e a Microsoft corrigiu 78 vulnerabilidades, incluindo cinco zero‑day. Manter o Windows ou o Android atualizados adiciona uma camada extra de proteção.

Evite usar apps bancárias em redes públicas

A comodidade das redes públicas não compensa o risco de aceder a aplicações de bancos, cartões ou carteiras digitais. Ferramentas de monitorização de tráfego podem capturar palavras‑passe e conteúdos visitados. Se for absolutamente necessário usar estas apps numa rede pública, altere a palavra‑passe logo que chegue a casa. Recomenda‑se ainda:

Ativar a autenticação em dois fatores para contas importantes;

Monitorizar regularmente as contas bancárias;

Utilizar apenas sites com ligação HTTPS;

Desativar a partilha de ficheiros enquanto estiver ligado.

Como identificar redes públicas seguras

Nem todas as redes Wi‑Fi são igualmente perigosas. Geralmente, são legítimas as que:

São fornecidas oficialmente pelo estabelecimento;

Exigem palavra‑passe ou página de login oficial;

Têm nomes coerentes com o local;

Não apresentam erros de ortografia suspeitos.

Antes de se ligar, confirme junto de um funcionário o nome exato da rede oficial do estabelecimento.

Medidas adicionais de proteção

Além das precauções já referidas, pode ainda considerar algumas medidas adicionais, como desativar o Bluetooth e o Wi‑Fi quando não estiver a utilizá‑los, usar um sistema de firewall pessoal e navegar em modo anónimo quando apropriado.

É também importante fazer cópias de segurança regulares dos dados e manter ativo o serviço "Encontrar o meu dispositivo", para localizar o aparelho em caso de perda ou roubo.

Em conclusão...

Nenhuma rede pública fiável obriga ao descarregamento de aplicações para aceder à internet. Se surgir uma mensagem a solicitar “instale a app para continuar”, ignore-a. Adotar estes cuidados permite usufruir da conveniência das redes Wi‑Fi públicas sem comprometer a privacidade e a segurança online. Afinal, a segurança digital é tanto uma questão de ferramentas como de hábitos: mantenha‑se informado sobre novas ameaças e atualize regularmente as suas práticas de proteção.