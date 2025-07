Os dispositivos Android em breve poderão sincronizar-se entre si

Há funcionalidade que os utilizadores pedem à Google há vários anos. A empresa vai trazendo de forma lenta estas melhorias, tornando-as universais e acessíveis a todos. A mais recente foi encontrada dentro de uma das apps essenciais do Android e vai permitir que os dispositivos Android possam em breve sincronizar-se entre si.

A Google está a trabalhar numa nova funcionalidade de sincronização multidispositivo para dispositivos Android, semelhante ao sistema Handoff da Apple. A funcionalidade, denominada "App Cast", surgiu na versão beta 25.25.31 do Google Play Services.

As revisões de código sugerem que o App Cast permitirá aos utilizadores sincronizar aplicações, media e notificações entre diferentes dispositivos Android ligados à sua conta. Semelhante ao sistema Handoff da Apple, que permite aos utilizadores transferir tarefas entre dispositivos através do iCloud, a Google pretende permitir que os utilizadores do Android alternem facilmente entre dispositivos.

Tal como a funcionalidade App Continuity já encontrada nos dispositivos Galaxy da Samsung, o novo sistema da Google tornará mais fácil atender chamadas, partilhar ficheiros e sincronizar notificações. Será a chegada desta capacidade a todos os fabricantes e a todos os seus equipamentos, algo que há muito era esperado.

A sincronização de notificações, em particular, eliminará o incómodo de eliminar a mesma notificação separadamente em diferentes dispositivos, enfrentado pelos utilizadores de vários dispositivos. Anteriormente, não era claro se esta funcionalidade seria exclusiva para dispositivos Pixel, mas com os novos códigos, a possibilidade de se estender a todos os dispositivos Android aumentou.

O novo sistema de sincronização multidispositivo da Google visa melhorar a experiência do utilizador do Android e proporcionar uma utilização mais integrada entre diferentes dispositivos. Ainda não é claro quando é que o recurso estará disponível para todos os utilizadores.

Com esta novidade, a Google dá mais um passo para que os dispositivos com Android se integrem e funcionem de forma unida de transversal. Será a forma encontrada para permitir navegar entre dispositivos e manter tudo o que está a ser feito, de forma transparente.