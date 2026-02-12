Microsoft corrige uma vulnerabilidade crítica do Bloco de Notas do Windows 11

Não parece muito lógico, mas a verdade é que o Bloco de Notas do Windows 11 era vulnerável a uma falha crítica. Esta poderia ter permitido a um hacker executar código remotamente. Felizmente, a equipa da Microsoft corrigiu a falha de segurança com a mais recente atualização da aplicação, que, entretanto, já está disponível.

A Microsoft corrige uma vulnerabilidade crítica

A pergunta mais óbvia é como um problema tão grave poderia afetar uma aplicação tão simples como o Bloco de Notas. No entanto, há um elemento crucial a considerar. Trata-se da introdução do suporte a Markdown, finalizado em meados do ano passado. Segundo o que a Microsoft revelou, a vulnerabilidade corrigida na aplicação permitia a um hacker incluir links maliciosos num ficheiro Markdown.

A partir desta base, era possível enganar o utilizador para que clicasse nos mesmos ao executá-lo com o Bloco de Notas. A empresa explica que a aplicação iniciava protocolos não verificados que permitiam o carregamento e a execução de ficheiros remotos. Apesar das desvantagens desta vulnerabilidade no Windows 11, há boas notícias.

A Microsoft indica não haver evidências de que a vulnerabilidade fosse do conhecimento público, nem que tenha sido explorada ativamente. É importante atualizar a aplicação para evitar um possível ataque. O Bloco de Notas é uma das aplicações mais antigas do Windows e uma ferramenta indispensável, especialmente quem não necessita de software de processamento e edição de texto, como o Word ou o LibreOffice Writer.

Bloco de Notas do Windows 11 é afetado pela falha

Apesar de funcionar praticamente sem alterações há anos, o Bloco de Notas da Microsoft foi o escolhido para uma reformulação e novas funcionalidades. Entre eles, o suporte para a formatação Markdown e funcionalidades com inteligência artificial, impulsionadas pelo Copilot.

Há algum tempo, o Bloco de Notas passou a contar com uma interface com separadores, com controlos rápidos para adicionar tabelas e listas, bem como opções de correção ortográfica como a correção automática. Embora muitas destas ferramentas possam parecer úteis à primeira vista, também tornaram o software mais vulnerável a ataques.

Importa lembrar, no entanto, que se podem desativar vários destes recursos nas definições do Bloco de Notas. Para tal, basta tocar no ícone de definições no canto superior direito e desativar as funcionalidades que se consideram desnecessárias, como a formatação, a verificação ortográfica, a correção automática e até o Copilot.