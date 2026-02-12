Carro elétrico explode e obriga à evacuação do edifício da NOS

Um carro elétrico incendiou‑se esta quinta‑feira de manhã na garagem de um edifício da NOS localizado na Rua do Polo Norte, no Parque das Nações, levando à evacuação preventiva de todo o bloco e à mobilização dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Carro elétrico explode! Não há vitimas a registar

Segundo as informações das autoridades, o veículo de propulsão totalmente elétrica começou a arder de forma espontânea na zona subterrânea da garagem, tendo desencadeado uma pequena explosão antes de se propagar o fogo.

A rápida formação de fumo denso no interior da garagem foi a principal razão para que os serviços de emergência determinassem a saída imediata de residentes e trabalhadores do edifício.

No local estão presentes várias viaturas dos Sapadores de Lisboa a combater as chamas e ventilar os espaços, enquanto as forças policiais apoiam na gestão do perímetro de segurança. Até ao momento, não há confirmação oficial de vítimas ou feridos, com as equipas a procederem à avaliação da situação.

O incidente surge num contexto em que os carros elétricos se tornam cada vez mais comuns nas cidades portuguesas, levantando questões sobre segurança das baterias de iões de lítio e dos sistemas de carregamento em espaços fechados, aspetos que especialistas têm apontado como críticos em caso de incêndio.

As operações de rescaldo e investigação prosseguem, com os bombeiros a avaliarem o interior da garagem e a assegurarem que não existe risco de novos focos de incêndio antes da reentrada no edifício.