Microsoft recuou! Windows 10 terá mais um ano de atualizações, mas com uma condição

O Windows 10 expira oficialmente a 14 de outubro de 2025. Ou não. A Microsoft anunciou hoje que vai prolongar as atualizações de segurança gratuitas para todos por mais um ano, até 13 de outubro de 2026. Em troca, os utilizadores vão ter de fazer uma cópia de segurança das suas definições e do conteúdo da pasta Documentos na Cloud.

Windows 10 ganha um ano de atualizações

Até agora, a partir de outubro, os utilizadores do Windows 10 só podiam fazer duas coisas. Continuar a utilizar o PC sem atualizações de segurança, ou pagar 30 dólares por ano para continuar a receber apenas atualizações de segurança. Yusuf Mehdi, vice-presidente executivo e responsável pelo marketing de consumo da Microsoft, confirmou agora uma nova opção no Windows Blog.

A partir de julho, os utilizadores do Windows 10 vão começar a receber notificações nos seus PCs oferecendo uma ferramenta com as opções anteriores e uma nova. Atualizações de segurança gratuitas durante mais um ano para utilizadores individuais, se utilizarem o Windows Backup para carregar as definições do Windows e o conteúdo da pasta Documentos para o OneDrive.

Esta extensão gratuita será válida apenas durante um ano, até outubro de 2026. Após essa data, se quiser continuar a utilizar o Windows 10, terá de pagar 30 dólares anuais. De notar que esta opção só estará disponível para empresas. Independentemente de escolher a opção gratuita ou paga, só vão existir atualizações de segurança.

Microsoft recuou, mas com uma condição

A partir de outubro de 2025, o Windows 10 deixará de receber novas funcionalidades ou melhorias. E algumas aplicações de terceiros não receberão mais atualizações porque estão a sair do sistema. A Microsoft prossegue vários objetivos com esta decisão. Em primeiro lugar, aumentar a utilização do OneDrive, uma vez que centenas de milhões de utilizadores ainda utilizam o Windows 10.

Além disso, apenas 5 GB são gratuitos. Se o backup ocupar mais espaço, terá de ser pago espaço adicional. Por outro lado, é uma boa ideia dar um pequeno empurrão para atualizarem para o Windows 11. Estas definições e dados pessoais armazenados na nuvem com o Windows Backup podem ser descarregados para o novo computador ou para a nova instalação do Windows 11.

Para os utilizadores, isto é um alívio, pois muitos têm um PC capaz e não precisam de mais, ou não querem comprar um novo PC com Windows 11. Assim, esta é uma boa notícia para os utilizadores do Windows 10 que não querem atualizar para o Windows 11 em outubro. As atualizações de segurança serão estendidas gratuitamente até outubro de 2026, em troca do guardar das definições no OneDrive.