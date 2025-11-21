Promoções SCDKEY: chaves digitais de Windows e Office com descontos exclusivos
Para quem procura Windows 11 CDKey ou pretende atualizar o computador sem gastar demasiado, a SCDKey lançou novas campanhas com preços reduzidos. As promoções incluem também várias versões do Windows e Office, com ofertas que podem ser combinadas com o cupão pplware para obter poupanças adicionais.
A lista completa das ofertas desta campanha pode ser consultada através da ligação dedicada da SCDKey. O cupão pplware garante um desconto direto de 30% no checkout.
Principais promoções (já com desconto do cupão pplware)
Campanha SCDKey – Promoções ativas
- Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global— 12,5€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY Global— 19,7€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY Global— 15,2€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY Global— 14,3€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY Global— 19€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Office 2016 Pro Plus CD-KEY Global— 26€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Office 2019 Pro Plus CD-KEY Global— 51,7€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Office 2021 Pro Plus CD-KEY Global— 64,5€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack— 34,9€ (código de 30% de desconto: pplware)
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack— 51,9€ (código de 30% de desconto: pplware)
Como aproveitar os descontos
O processo é simples: basta escolher o produto pretendido no site da SCDKey, adicionar ao carrinho e aplicar o cupão pplware antes de finalizar a compra. As chaves digitais são entregues por email e podem ser aplicadas de imediato, permitindo ativar o sistema operativo ou instalar o Office sem complicações.
Este artigo conta com o apoio da SCDKey na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.