Promoções SCDKEY: chaves digitais de Windows e Office com descontos exclusivos

Para quem procura Windows 11 CDKey ou pretende atualizar o computador sem gastar demasiado, a SCDKey lançou novas campanhas com preços reduzidos. As promoções incluem também várias versões do Windows e Office, com ofertas que podem ser combinadas com o cupão pplware para obter poupanças adicionais.

A lista completa das ofertas desta campanha pode ser consultada através da ligação dedicada da SCDKey. O cupão pplware garante um desconto direto de 30% no checkout.

Principais promoções (já com desconto do cupão pplware)

Campanha SCDKey – Promoções ativas

Como aproveitar os descontos

O processo é simples: basta escolher o produto pretendido no site da SCDKey, adicionar ao carrinho e aplicar o cupão pplware antes de finalizar a compra. As chaves digitais são entregues por email e podem ser aplicadas de imediato, permitindo ativar o sistema operativo ou instalar o Office sem complicações.