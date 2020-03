Sabe sempre bem ficar em casa, no sofá, durante o fim-de-semana, por isso hoje trazemos alguns originais Netflix para que o passe da melhor forma.

Apesar de o tempo parecer estar a ficar mais agradável, esta é uma altura de termos mais responsabilidade e consciência, face à propagação do Coronavírus no nosso país e no Mundo.

A Netflix já apresenta uma variedade muito interessante de filmes e séries originais da plataforma. Para quem procura conteúdos novos e diferentes, mas com qualidade, então hoje deixamos estas sugestões.

10 originais Netflix

1 – O Irlandês

O assassino Frank Sheeran recorda os segredos que guardou enquanto fiel membro dos Bufalino, uma família ligada ao crime, nesta aclamado filme de Martin Scorsese.

O Irlandês

2 – Marriage Story

Um olhar profundo e humano sobre o fim de um casamento e a união de uma família, realizado por Noah Baumbach.

Este original Netflix foi indicado para vários Oscares, e venceu o de melhor atriz secundária.

Marriage Story

3 – Dois Papas

O Papa Bento XVI cria um laço de amizade surpreendente com o futuro Papa Francisco, num ponto de viragem histórico para a Igreja Católica. É um filme baseado em factos reais que pode ver na Netflix.

Dois Papas

4 – A Balada de Buster Scruggs

Este origiinal Netflix, é uma belíssima história realizada pelos irmãos Coen, caracterizando-se como uma antologia do faroeste. O filme apresenta-se com seis curtas histórias e diferentes, mas que decorrem no mesmo local, na fronteira selvagem do velho oeste.

A Balada de Buster Scruggs

5 – Operação Fronteira

As lealdades são testadas quando cinco ex-soldados das forças especiais planeiam um assalto a um narcotraficante cuja operacionalização vai ter consequências inesperadas.

Operação Fronteira

6 – Roma

Um retrato intenso e comovente da vida de uma empregada doméstica durante a instabilidade política no México durante os anos 70.

Um filme de Alfonso Cuarón.

Roma

7 – Klaus

A amizade improvável entre um carteiro egoísta e um solitário fabricante de brinquedos, promete levar alegria e entusiasmo ao lugar mais frio, sombrio e infeliz do mundo.

Klaus

8 – Às cegas

Cinco anos após uma força ameaçadora e invisível ter levado grande parte da sociedade ao suicídio, uma sobrevivente e os seus dois filhos tentam chegar a um local seguro.

Às Cegas

9 – Diamante Bruto

Com as dívidas a acumularem-se e os agiotas furiosos a baterem à porta, um astuto ourives de Nova Iorque arrisca tudo para se manter à tona, com vida.

Diamante Bruto

10 – O Rapaz que Prendeu o Vento

William Kamkwamba, de 13 anos inspira-se um livro de ciências para construir uma turbina eólica e salvar a sua aldeia da fome. É um filme baseado numa histórica verídica e pode vê-lo na Netflix.

O Rapaz que Prendeu o Vento

Já viu algum destes filmes? Que outros originais Netflix aconselha?

