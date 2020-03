Nova patente da Apple reforça as suspeitas de um iPhone dobrável

A Apple é uma das grandes marcas que, para já, ainda não entrou no campeonato dos smartphones dobráveis.

No entanto, alguns indícios levaram a crer que a empresa de Cupertino poderá estar a trabalhar no possível ‘iFold’. Agora, uma patente concedida recentemente faz aumentar as suspeitas.

Possivelmente a ‘guerra’ dos smartphones a médio-longo prazo será baseada na capacidade de autonomia, poder de processamento, e qualidade das câmaras.

Para alem disso, o fator ‘dobrável’ será também um ponto de inovação. Isto porque já começa a haver uma quantidade de modelos com os quais se podem fazer comparações, como por exemplo o Galaxy Z Flip e o Motorola Rarz.

Várias marcas também já apostaram nos dobráveis, como a Huawei, OnePlus e Xiaomi, ao contrário de outras como a Apple, que ainda não anunciou nada nesse sentido.

Apple regista nova patente de um suposto iPhone dobrável

No início de fevereiro a empresa de Cupertino tinha registado uma patente de um possível smartphones com ecrã dobrável.

Agora, o U.S. Patent and Trademark Office concedeu 66 patentes à Apple, entre elas uma intitulada de “ecrã dobrável e capa para um dispositivo eletrónico“. Nas imagens pode-se ver um equipamento com um ecrã dobrável, que por sua vez está ligado a uma espécie de capa protetora.

Esta patente nº 10 579 105 foi registada pela Apple no 2º trimestre de 2019, e publicada ontem pelo USPTO.

Nas imagens é possível ver 3 formas de configuração dobrável.

Na figura 1A está desdobrado; na figura 1B está semi-dobrado; e na figura 4A o equipamento encontra-se totalmente dobrado.

Para além disso, o registo da patente também aponta para a utilização de sensores para desligar, desativar ou colocar o ecrã em espera, quando o equipamento está dobrado.

Possivelmente a estrutura protetora será construída em vidro, safira ou algum material cerâmico.

No entanto, a patente só por si não significa que seja lançado o dispositivo dobrável. Mas é um sinal de que a Apple está a trabalhar nesse sentido.

