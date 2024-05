É tempo de fazer obras com Construction Simulator 4

Tal como o nome indica, Construction Simulator 4 é um simulador de uma empresa de construção civil. E... está quase a ser lançado. Venham ver quando...

Este é daqueles jogos que não deixam margem para dúvidas. Construction Simulator 4 é um jogo (simulador) sobre construção e obras.

Em desenvolvimento pelos independentes Arts Software, Construction Simulator 4 encontra-se muito próximo do seu lançamento e recebeu recentemente um trailer que revela um pouco sobre as marcas presentes no jogo, assim como as suas maquinarias e equipamentos.

Tal como nos jogos anteriores da série, este jogo terá todos os motivos para impressionar os jogadores, dado o grande número de máquinas e veículos licenciados e detalhados de marcas mundialmente famosas. São mais de 80 máquinas e veículos provenientes de mais de 20 marcas distintas.

Várias marcas do setor, encontram-se revistas em Construction Simulator 4 de forma o mais realista possível. Marcas como Benninghoven, CIFA, DAF, Nooteboom ou Wacker Neuson foram adicionadas.

Assim como outros parceiros licenciados como Atlas, Bell Equipment, Bobcat, Bomag, Case, Caterpillar, Hamm, Kenworth, Liebherr, Mack Trucks, MAN Truck & Bus, Meiller Kipper, Palfinger, Schwing-Stetter, Still, Vogele, e Wirtgen marcam presença.

Segundo os seus responsáveis, o jogo irá apresentar uma oferta muito superior em relação ao seu antecessor. A diversificada frota de veículos disponibiliza a oferta certa para superar os diversos desafios dos trabalhos de construção.

Por exemplo, o jogador pode escolher entre guindastes, escavadoras, tratores, carregadoras de areai, rolos, máquinas de alcatrão entre muitos outros tipos de veículos e, pela primeira vez, existirão bombas de cimento para trabalhos em cimento.

Construction Simulator 4 está previsto ser lançado em 28 de Maio de 2024 para a Nintendo Switch, iPhone e iPad, e smartphones com sistemas operativos Android.