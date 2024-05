Transferências só com o número de telefone! Com vai funcionar?

Para quem tem serviços como o MB WAY ou o Revolut, fazer transferências só com o número de telefone é algo normal. Mas ao nível dos bancos isso não acontece, mas vai ser uma realidade em breve. Saiba como vai funcionar.

SPIN – Identificador para Derivação de Conta

O novo serviço vai permitir fazer transferências usando o número de telemóvel ou o NIPC do destinatário (SPIN).

O Banco de Portugal disponibilizará aos prestadores de serviços de pagamento, no dia 24 de junho, o SPIN, uma solução de identificador para derivação da conta (proxy lookup/alias). Terá de ser implementado pelos prestadores de serviços de pagamento até 16 de setembro de 2024.

O SPIN permitirá aos utilizadores de serviços de pagamento iniciar transferências a crédito e imediatas utilizando o número de telemóvel (se for um particular) ou o NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN.

Esta funcionalidade vem melhorar a experiência do utilizador na execução de transferências, ao permitir que sejam iniciadas com base em identificadores do beneficiário conhecidos ou fáceis de memorizar (o número de telemóvel ou o NIPC), em vez do IBAN.

Esta solução será facultada aos utilizadores, sem custos, nos diferentes canais dos prestadores de serviços de pagamento (incluindo homebanking, aplicações móveis e até ao balcão) e permitirá realizar transferências de forma mais simples e conveniente.