PlayStation 5 Pro pode chegar no final de 2023 com o dobro do desempenho, diz rumor

A Sony lançou a sua PlayStation 5 no dia 19 de novembro de 2020, tendo aproveitado assim a altura natalícia para aliciar ainda mais o interesse e compra por parte dos jogadores. A consola foi então muito bem recebida pelos consumidores, e só não vendeu mais exemplares devido a escassez de componentes que afetou vários mercados, um deles o do setor dos jogos.

Mas os rumores recentes indicam agora que a nova PlayStation 5 Pro poderá chegar no final do ano de 2023, trazendo consigo o dobro do desempenho do modelo atual da empresa japonesa.

PlayStation 5 Pro pode chegar no final de 2023

De acordo com os novos rumores da indústria dos videojogos, a Sony já estará a trabalhar a todo o gás na versão Pro da sua PlayStation 5. De acordo com os detalhes e previsões, a consola será lançada no final de 2023 ou, no máximo, durante o primeiro semestre de 2024. Mas caso a marca japonesa queira aproveitar também a época natalícia, então talvez o final de 2023 seja a melhor altura.

Segundo o GamesRadar, a informação terá sido revelada pelo canal do YouTube RedGamingTech, uma fonte bastante confiável, sobretudo quando o assunto são as tecnologias da empresa norte-americana AMD. A fonte indicou ainda que é esperado que a PlayStation 5 Pro traga o dobro do desempenho da atual PlayStation 5, podendo obter também uma evolução de até 2,5x quando o recurso ray tracing é utilizado.

Veja o vídeo da revelação de seguida:

Há ainda a informação de que a PS5 Pro poderá fazer com que o PSVR 2 consiga um maior desempenho ao seu usado pelos gamers, uma vez que oferecerá um poder de processamento superior comparativamente ao modelo base, o que permitirá mais fps e uma melhor qualidade ao nível gráfico.

Claro que, para já, estes dados são meramente especulativos, embora muitos rumores, dependendo da fonte, possam ser mais ou menos viáveis. Até ao momento, não há nenhuma informação oficial por parte da Sony acerca deste assunto.

Por outro lado, possivelmente na data em que se estima que este modelo chegue, talvez o problema da escassez de chips já esteja resolvido. Isto porque, atualmente, muitos jogadores ainda nem sequer conseguiram adquirir um exemplar da PS5, devido à falta do equipamento nas prateleiras das lojas. Mas, claro, muitos utilizadores talvez gostassem antes de ter um modelo ainda mais poderoso.

