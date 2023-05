EA diz que Star Wars Jedi: Survivor já foi jogado por milhões de jogadores

Star Wars Jedi: Survivor é um dos jogos mais recentes no mercado e que tem, embora tenha apresentado alguns contratempos, conquistado a atenção dos utilizadores em todo o mundo. E agora a empresa Electronic Arts afirmou que o título já foi jogado por milhões de jogadores.

Star Wars Jedi: Survivor já é um sucesso

O jogo Star Wars Jedi: Survivor foi desenvolvido pela criadora Respawn Entertainment e publicado pela Electronic Arts. Estreou no mercado no passado dia 28 de abril de 2023, tendo ficado disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S.

Agora a EA aproveitou o seu mais recente relatório financeiro para referir que o jogo já foi jogado por milhões de jogadores nos primeiros 11 dias, o que indica que o título está a ser um verdadeiro sucesso. Na reunião com os acionistas, a empresa de jogos disse então que Star Wars Jedi: Survivor tinha alcançado milhões de jogadores e que está a vender mais rápido do que o seu antecessor, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Segundo o canal VGC, Andrew Wilson, CEO da EA, disse que "nas primeiras semanas, milhões de jogadores juntaram-se a Cal Kestis e BD-1 na sua rebelião contra o império". Contudo, para já não foram divulgados os valores concretos de vendas que o jogo conquistou, mas estima-se que tenha sido um número bastante alto.

Relembramos que o jogo teve um atraso no seu lançamento e mesmo assim chegou com alguns problemas de otimização em todas as plataformas, mas nem isso impediu a sua popularidade. Wilson refere que "tomámos a corajosa decisão de mudar o lançamento do jogo em seis semanas para dar à equipa a oportunidade de realmente conseguir a qualidade do jogo que queriam". Mas Star Wars Jedi: Survivor tem recebido algumas atualizações para colmatar esses mesmos problemas.

Portanto, esta parece ser mesmo uma aposta ganha por parte da EA e também mostra que a saga de Star Wars é intemporal e continua a fazer fãs seja nos filmes como nos jogos.

