Sugestão Pplware: máquinas de corte e gravação a laser da Longer

A marca Longer atua no mercado das impressoras 3D e das máquinas a laser que fazem gravação e corte. As opções no mercado começam a ser cada vez melhores e hoje trazemos sugestões com um novo lançamento: Longer Laser B1.

Gravadoras laser Longer RAY5 10W e 20W

A LONGER RAY5 20W oferece uma área de trabalho generosa, de 375 x 375 mm, ligeiramente inferior às outras versões, que têm 400 x 400 mm. Ainda assim, ambas são adequadas para trabalhos de dimensões consideráveis. A estrutura tem dimensões de 610 x 67 x 200 mm.

Está equipada com tecnologia laser Dioser Technology e tem uma precisão de 0,08 x 0,10 mm, com um ponto focal fixo de 47mm. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas. Já o modelo de 10W tem uma precisão de 0,06 x 0,06 mm.

Além da gravação em inúmeras possibilidades de materiais, a fabricante fala em mais de 1000, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira e acrílico, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min. É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL ou como o LightBurn, suportando ligações a Windows, macOS e Linux, nos formatos JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, GC, entre outros.

Destaca-se o facto de o modelo de 20W cortar madeira até 15 mm e acrílico até 8mm e mesmo aço inoxidável de 0,05mm. O modelo de 10W corta madeira até 20mm e acrílico até 30 mm.

Seja devido à deslocação ou inclinação da máquina, bloqueio do computador ou bloqueio inadvertido dos motores, a gravadora irá parar imediatamente para prevenir possíveis estragos. É capaz ainda de detetar chamas, onde irá fazer soar o alarme, e possui um botão de emergência, à disposição sempre que necessário.

A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

A gravadora laser LONGER RAY5 20W está disponível por um preço promocional de cerca de 695€ (IVA incluído).

Já o modelo com laser de 10W, a LONGER RAY5 10W, está disponível por cerca de 385€ (IVA incluído). O envio é gratuito e está disponível a partir de armazém europeu.

LONGER RAY5 20W

LONGER RAY5 10W

Chegou a nova Longer Laser B1

A Longer Laser B1 é uma nova proposta que acaba de chegar ao mercado, com laser de 33W, que permite um corte preciso de madeira até 25 mm e de acrílico preto até 50mm.

A área de trabalho é bastante generosa, de 450 x 440mm e tem uma velocidade de gravação de 36mm/minuto, o que acaba por ser mais rápido que muitas outras propostas do mercado. Ainda em termos de gravação, permite, em metal, gravar com cores diferentes, o que garante exclusividade nos trabalhos.

Integra ainda uma bomba de assistência a ar que pode ser ligada/desligada automaticamente. Isso é controlado diretamente pelo lightburn, com base nos parâmetros definidos no programa, o que aumenta muito a capacidade de corte e também melhora significativamente a precisão e a qualidade do corte.

A Longer Laser B1 ainda tem proteção adicional para evitar acidentes. Por exemplo, para imediatamente de trabalhar com alterações na posição da impressora, em qualquer sentido, ou em caso de incêndio, com uma pequena chama.

Pode ser controlada via app ou diretamente de um computador, com qualquer sistema operativo, suportando também a maioria dos formatos de imagem.

A nova gravadora laser Longer Laser B1 está disponível em pré-venda desconto de lançamento de cerca de 30%, ficando por um preço final de aproximadamente 915€ (IVA incluído). O envio é gratuito e isento de taxas adicionais na entrega.

Longer Laser B1