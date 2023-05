Processador AMD Ryzen 9 7900X3D também já está 10% mais barato

As fabricantes de hardware têm tido uma tarefa difícil para resolver. Se na altura da pandemia o problema era a falta de stock dos produtos, atualmente com as diversas dificuldades económicas e tensões geopolíticas, as empresas estão a deparar-se com uma dificuldade acrescida para escoar os seus equipamentos. Assim, as informações recentes indicam que o poderoso processador AMD Ryzen 9 7900X3D já está 10% mais barato.

Preço do CPU AMD Ryzen 9 7900X3D já está 10% mais baixo

Com a quantidade de stock que as fabricantes não estão a conseguir vender, muitas marcas têm optado por baixar o preço dos seus produtos, tal como recentemente a Nvidia fez com a sua nova placa gráfica GeForce RTX 4070 e com a topo de gama GeForce RTX 4090.

Também a AMD está a proceder ao ajuste do valor de alguns dos seus equipamentos, especialmente devido às fracas vendas de PCs. As notícias recentes indicam que o mais recente produto a sofrer uma queda de preço é o poderoso processador Ryzen 9 7900X3D, que foi lançado no início do passado mês de abril. Os detalhes revelados mostram que este CPU já se encontra à venda por um preço 10% inferior ao recomendado pela marca de Lisa Su.

Ou seja, do valor inicialmente sugerido de 599 dólares passou para cerca de 539 dólares, tal como vemos através da imagem seguinte referente a uma venda no eBay.

Para já, esta queda no preço do processador da AMD aconteceu nos Estados Unidos da América, mas espera-se que em breve também afete outros mercado, nomeadamente o europeu.

Além das dificuldades económicas dos consumidores, um dos motivos que justificam as fracas vendas dos modelos Ryzen 7000 é a preferência dos utilizadores pelos modelos da linha Ryzen 5000. Isto porque se tratam de processadores que oferecem um excelente desempenho em relação ao seu preço.

Em Portugal, o CPU AMD Ryzen 9 7900X3D está à venda por um valor que quase bate nos 700 euros.