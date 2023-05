O ChatGPT agora é músico! Peça-lhe para escrever um solo

O ChatGPT é a versão user friendly do modelo GPT. Consiste num modelo de linguagem autorregressivo que se tem vindo a popularizar pela capacidade de produção de texto que se assemelha muito à capacidade de produção do ser humano. Sabia que o ChatGPT também tem a capacidade para produzir música?

Para quem acha que o chatGPT é apenas uma interface para produzir texto, então desengane-se! Este chatbot de OpenAI também tem a capacidade para criar música. Ava Toton, um guitarrista de apenas treze anos, pediu à tecnologia para lhe escrever um solo... e a tecnologia concretizou-lhe o pedido.

Para tal, o guitarrista abriu a plataforma de IA e escreveu a seguinte informação Write me a guitar solo. Caso pretendam o chatGPT também vos pode escrever um solo.

Segundo referiu Ava Toton, apesar de se considerar que o chatGPT é "perfeito", demorou ainda bastante tempo até que lhe fornecesse um solo "com sentido". Ava considera que o chatGPT é uma ajuda, sem qualquer tipo de dúvida, mas é necessário que o ser humano ainda faça o seu trabalho de afinações, acompanhamentos, etc. Além disso, o chatGPT também lhe deu algumas notas "fora do tom". No entanto, é um princípio para de criar um bom solo de guitarra.