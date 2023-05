Gráfica topo de gama GeForce RTX 4090 já está quase 10% mais barata na Europa

Foi no dia 20 de setembro de 2022 que a Nvidia lançou finalmente as suas novas placas gráficas da última geração RTX 40. O modelo que logo se destacou foi a topo de gama GeForce RTX 4090, que chegou com um valor recomendado de 1.599 dólares/1.949 euros. No entanto, as últimas informações dão conta de que esta poderosa placa gráfica já viu o seu preço ser reduzido em quase 10% nalgumas lojas da Europa.

Preço da GeForce RTX 4090 foi reduzido em quase 10% na Europa

Segundo as últimas notícias, a Nvidia continua a fazer ajustes no preço das suas placas gráficas. Fê-lo recentemente com o novo modelo GeForce RTX 4070 e agora foi a topo de gama GeForce RTX 4090 a sofrer esses ajustes. Os detalhes indicam que, desde que foi lançada, esta GPU atingiu agora o seu menor preço.

As informações mostram que, na Europa, o preço da GPU topo de gama já foi reduzido em 9,2% em comparação com o preço do lançamento. Essa redução foi também feita pela Nvidia na sua página da RTX 4090 Founders Edition onde o valor de 1.949 euros foi diminuído para 1.779 euros. Já na Alemanha esse valor está nos 1.769 euros.

O país alemão tem assim assistido a uma continuada redução no preço da GeForce RTX 4090 ao longo dos meses. Por exemplo, o valor originalmente recomendado pela Nvidia de 1.949 euros caiu para 1.859 euros em fevereiro (menos 4,6%); para os 1.819 euros em março (menos 6,7%); e para os 1.769 euros neste mês de maio (menos 9,2%).

Por sua vez, alguns dos modelos personalizados também estão com um valor mais baixo onde, também na Alemanha, o modelo mais barato tem um custo de 1.644 euros.

No entanto, mesmo com estas reduções de preço, estamos a falar de valores ainda muito altos por uma placa gráfica. E com as constantes incertezas económicas por parte de muitas famílias, é natural que, neste momento, muitos consumidores não tenham possibilidade de comprar este ou outros equipamentos tecnológicos mais poderosos.

