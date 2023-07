A HONOR acaba de anunciar a série HONOR 90 nos mercados europeus. Com uma câmara impressionante de 200MP e um ecrã ergonómico de quatro curvas, líder de mercado, com tecnologia de conforto ocular, o HONOR 90 inclui software e hardware revolucionários que permitem que a geração “always-on” capte as aventuras do seu dia-a-dia com detalhes incríveis e partilhe a experiência com as pessoas mais chegadas.

HONOR 90: Uma câmara potente e versátil para fotografias e vídeos

O novíssimo sistema de câmara tripla consiste numa câmara principal de 200MP, com um sensor de 1/1.4 polegadas, uma câmara com ultra grande angular com um campo de visão de 112º e uma câmara de profundidade que ajuda a medir a distância com maior precisão.

Possibilita a junção de vários fotogramas com um algoritmo de redução de ruído e a combinação de pixels para alcançar um desempenho de captação de luz equivalente a 24µm (16 em 1), a câmara principal de 200MP produz fotografias excelentes de grande alcance dinâmico (HDR) e apresenta fotos com detalhe e iluminadas, mesmo em situações com baixa luminosidade.

O HONOR 90 apresenta ainda o novo Modo Retrato, que ajuda os utilizadores a criar sem esforço, retratos extraordinários com traços faciais bem definidos, tons de pele precisos e um efeito bokeh que combina naturalmente o fundo com o objeto. Para uma maior flexibilidade, o modo Retrato permite ainda utilizar 2x zoom para resultados que destacam melhor os objetos na imagem.

Na parte da frente, a câmara frontal de 50MP tira selfies impressionantes e cheias de detalhe, fazendo do HONOR 90 a escolha ideal para criadores de conteúdos.

Experiência de visualização imersiva no ecrã

Equipado com um ecrã ergonómico de quatro curvas de 6.7 polegadas, O HONOR 90 garante uma alta resolução de 2664x1200, gama de cores DCI-P3 100% e até 1.07 mil milhões de cores, dando vida ao conteúdo visual com cores brilhantes e nitidez vívida. Além disso, o HONOR 90 assegura um pico de brilho HDR de 1600 nits, o que permite uma melhor leitura no ecrã, mesmo sob luz intensa.

O ecrã é ágil e reativo com uma taxa de atualização de até 120Hz, que é ajustada de forma dinâmica de acordo com o conteúdo apresentado, para atingir o equilíbrio ideal entre a fluidez visual e a duração da bateria. Além disso, graças aos certificados HDR10+ e HDR da Netflix e da Amazon Prime Vídeo, o HONOR 90 garante que os utilizadores podem desfrutar de uma experiência multimédia excecional, quer estejam em viagem ou no conforto das suas casas.

Refletindo o compromisso da HONOR com uma tecnologia centrada no ser humano, o HONOR 90 está equipado com uma tecnologia de conforto ocular, líder de mercado. Recebeu também a certificação livre de cintilação da TÜV Rheinland e alcança o nível de escurecimento sem risco para a visão, o que faz do HONOR 90 perfeito para a atual geração ávida de entretenimento, que passa longos períodos a ver e a assistir a conteúdos nos seus smartphones.

O ecrã suporta a frequência de escurecimento por modelação e largura de pulso mais elevada da indústria, 3840Hz, minimizando eficazmente a tensão que exerce sobre os olhos dos utilizadores, quando definido para uma luminosidade mais baixa. O ecrã conta ainda com a funcionalidade de escurecimento dinâmico, que simula a luz natural para aliviar a fatiga ocular, bem como a tecnologia de ecrã noturno Circadian da HONOR, que filtra a luz azul e promove a secreção natural de melatonina para melhorar a qualidade do sono de noite.

Design elegante e moderno inspirado no trabalho artesanal

Inspirado na alta-costura e no trabalho artesanal de joias de luxo, o HONOR 90 emana classe com os seus 7.8mm de espessura e 183g de peso. As extremidades suaves e arredondadas que envolvem o smartphone tornam-no tão agradável de segurar como de ver, e o vidro profundamente reforçado proporciona aos utilizadores a tranquilidade de saberem que o seu telefone foi feito para durar. Na parte traseira, o HONOR 90 apresenta o clássico design Dual Ring da icónica série N, com elementos arredondados, trabalhados com técnicas de corte precisas, para produzir um brilho cintilante, que acrescenta um toque extra de elegância ao smartphone.

Uma duração de bateria incrível combinada com um desempenho veloz

O HONOR 90 está equipado com uma bateria 5000mAh capaz de suportar a utilização de um dia inteiro. Com um único carregamento, o smartphone pode proporcionar até 19.5 horas de transmissão em streaming.

Quando a bateria está fraca, os utilizadores podem recarregá-la até os 45% com o HONOR SuperCharge de 66W em apenas 15 minutos, mantendo a inatividade no mínimo. Rápido e eficiente em termos de bateria, o HONOR 90 é alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, que tem uma GPU melhorada a 20% e um desempenho de IA 30% melhor em comparação com o antecessor.

A temperatura interna é mantida sob controlo por uma câmara de vapor, 147% maior, facilitando uma dissipação de calor eficiente que permite que o HONOR 90 se mantenha frio ao toque, mesmo durante o carregamento.

Uma experiência verdadeiramente personalizada com o HONOR MagicOS 7.1

Colocando em funcionamento o último HONOR MagicOS 7.1, com Android 13, o HONOR 90 e o HONOR 90 Lite incluem uma série de funcionalidades inteligentes melhoradas, como o Magic Text, proporcionando uma experiência de vida inteligente, ampliando a produtividade ao máximo.

O Magic Text reconhece de forma inteligente o texto numa imagem e permite aos utilizadores realizar ações diretamente com as informações importantes. Por exemplo, quando o Magic Text identifica um número de telefone, os utilizadores podem clicar em cima do número e escolher uma opção do menu, incluindo telefonar, enviar mensagem de texto e guardar o número.

O Magic Text consegue ainda identificar endereços de email e links de páginas web, para um acesso mais rápido a serviços relevantes. Pode ainda aceder rapidamente ao modo de reconhecimento de texto e de digitalização, através do viewfinder digital.

HONOR 90 Lite faz a sua estreia mundial

Lançado em conjunto com o HONOR 90, o HONOR 90 Lite é um elegante e versátil telemóvel com um incrível sistema de câmara, um ecrã e uma variedade de funcionalidades inteligentes para uma melhor experiência de utilização.

Para melhorar a experiência fotográfica, o HONOR 90 Lite inclui uma câmara principal traseira de 100MP, com uma abertura de a f/1.9, uma câmara de 5MP de largura e profundidade e uma câmara macro de 2 MP para captar paisagens majestosas e close-ups. Para os amantes das selfies, a câmara frontal de 16MP proporciona autorretratos cativantes, com muita definição e cores melhoradas.

Além disso, o ecrã sem margens de 6,7 polegadas do HONOR 90 Lite apresenta uma taxa de atualização adaptável de até 90 Hz, proporcionando aos utilizadores uma experiência visual suave. O ecrã tem também a certificação Baixa Luz Azul da TÜV Rheinland e, tal como o HONOR 90, possui uma série de soluções de proteção ocular centradas no ser humano, incluindo escurecimento dinâmico e ecrã noturno Circadian.

O HONOR 90 Lite é alimentado pelo sistema Media Tek Dimensity de 6020 5G e por uma bateria de 4500mAh. Os utilizadores que gostam de manter os seus meios de comunicação sempre acessíveis na ponta dos dedos podem tirar o máximo partido da memória de 8GB e da grande unidade de armazenamento de 256 GB do HONOR 90 Lite, que consegue armazenar internamente 57.808 fotografias, 22.322 músicas ou 892 vídeos em HD.

O HONOR 90 Lite está ainda equipado com o HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), uma tecnologia HONOR que transfere parte da memória flash para a RAM, o que significa que 8GB de RAM podem ser aumentados para 13GB de RAM.

Preço e disponibilidade

O HONOR 90 está disponível numa vasta gama de cores tendência, incluindo: Midnight Black, Emerald Green e Diamond Silver, enquanto o HONOR 90 Lite está disponível em três cores – Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black. A partir do dia 1 de Setembro estará disponível o HONOR 90 na versão 12GB RAM + 512GB ROM com um preço recomendado de 599,90 euros e o HONOR 90 Lite estará disponível desde 24 de Julho com um preço recomendado de 299,90 euros.