Sony Playstation anuncia parceria com a WNBA

Se, para muitos, a NBA corresponde à competição de basketball masculina mais entusiasmante e fantástica do planeta, não será descabido que a WNBA será o equivalente mas no feminino. Aos poucos a WNBA encontra-se a ganhar notoriedade e recentemente recebeu mais um reforço de peso: a Sony Playstation.

De uma forma gradual, a WNBA tem vindo a crescer e revestir-se de valor acrescentado o que tem suscitado cada vez mais interesse, tanto de espetadores como das principais marcas de patrocinadores.

À semelhança da sua congénere masculina, trata-se da competição feminina de basketball mais fantástica do planeta e como tal, merece um local de destaque no mundo dos desportos. E é precisamente isso que a Sony Interactive Entertainment pretende, a avaliar pelas noticias recentes que foram veiculadas.

Com efeito, a Sony e a Women's National Basketball Association (WNBA, Liga Profissional de Basquetebol Feminino dos EUA) deram as mãos e firmaram uma parceria nova (plurianual) que fará da PlayStation a consola oficial e parceiro preferido de marketing da WNBA da competição.

"Na PlayStation acreditamos que 'jogar não tem limites' e que poucos espaços culturais definiram melhor esse espírito do que os desportos femininos e, em especial, a WNBA", disse Andrea Perez, Senior Vice President of Brand, Product and Services Marketing na SIE. E continuou: "Estamos entusiasmados com esta parceria com a WNBA para continuar a investir na próxima geração de mulheres atletas e iremos explorar novas e únicas formas de elevar e partilhar as suas histórias".

Nos últimos tempos a Sony tem estabelecido algumas parcerias importantes com competições e equipas femininas (ver aqui, por exemplo) o que revela um forte compromisso em trazer aos videojogos o que de melhor se pratica no desporto feminino por esse mundo fora.

No âmbito desta parceria, a PlayStation irá explorar diversas oportunidades de marketing com a WNBA, a começar pelo AT&T WNBA All-Star Game, que terá lugar no próximo dia 15 de julho em Las Vegas. Mais pormenores sobre esta colaboração irão ser partilhados no período que antecede o All-Star Game.

De realçar que, recentemente, através do programa PlayStation Playmakers, a Sony contratou algumas das estrelas em ascensão da WNBA (Arike Ogunbowale, NaLyssa Smith e Zia Cooke) como novos talentos, com o objetivo de enaltecer ainda mais a WNBA e a sua presença nas consolas Playstation. Com a integração de atletas, criadores, atores, artistas, jogadores e humoristas de todo o mundo, os PlayStation Playmakers são uma comunidade vibrante de talentos que trabalham em colaboração com a PlayStation para proporcionar aos fãs uma visão antecipada e acesso aos bastidores.

"A WNBA está entusiasmada com esta parceria com a PlayStation para envolver a nossa comunidade dinâmica de fãs através de novas e envolventes formas", afirmou Phil Cook, Diretor de Marketing da WNBA. "Muitos fãs da WNBA são jogadores apaixonados e mal podemos esperar para que a PlayStation estabeleça um novo nível para os nossos entusiastas em tecnologia experimentarem os nossos jogos", acrescentou.

Este anúncio segue-se ao anterior anúncio de que a PlayStation se tornou parceira oficial da UEFA Women's Football, e assinala o mais recente esforço da SIE para elevar os desportos femininos e destacar a próxima geração de atletas.