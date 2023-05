Quanto tempo duram os cartões de memória SD?

Apesar das alternativas que conhecemos, hoje, para armazenar conteúdos, como é o caso óbvio dos serviços de cloud, ainda há quem recorra a cartões SD, seja por necessidade ou por conveniência, ou simplesmente quem os tenha carregados de conteúdo, pelas gavetas de casa. Mas, afinal, quanto tempo duram estes cartões de memória SD?

Os cartões de memória SD (Secure Digital Card) estão por todo o lado e é quase certo que, por casa, ainda há quem os tenha cheios de documentos, fotografias, jogos, entre outros.

Assim sendo, é importante saber até quando é que esses conteúdos estão, realmente, seguros.

Tecnologia dos cartões de memória SD Os cartões SD utilizam memória flash, um tipo de memória não volátil que retém os dados mesmo quando está desligada. Isto torna-a ideal para dispositivos de armazenamento portáteis, como câmaras fotográficas. A memória flash funciona através de uma matriz de células de memória que podem ser programadas/apagadas eletricamente. Cada célula de memória contém um ou mais bits de dados, armazenados como cargas elétricas. Com o tempo, estas podem tornar-se instáveis, levando à perda ou corrupção de dados e limitando o tempo de vida útil dos cartões de memória SD.

De acordo com o Sr. Google, um cartão SD deverá durar cerca de 10 anos. Contudo, há uma série de fatores a considerar quando falamos do tempo de vida útil real: desde a qualidade, até à frequência de utilização e às condições ambientais a que é submetido.

Fatores que afetam o tempo de vida útil dos cartões de memória SD Há vários fatores que podem afetar, de forma significativa, a vida útil de um cartão SD. Em primeiro lugar, a frequência de utilização, uma vez que a utilização regular pode fazer com que o cartão se desgaste mais rapidamente. Depois, fatores ambientais, como o calor, a humidade e a exposição a outros elementos, podem afetar negativamente a vida útil do cartão. Em terceiro, a qualidade do cartão SD e, por último, a quantidade de dados gravados, pois mais armazenamento pode motivar um desgaste mais rápido.

Por depender de vários fatores, não necessariamente relacionados entre si, o tempo de vida útil de um cartão SD é, lamentavelmente, relativo.

De acordo com as normas de memória flash, os chips de memória em dispositivos como cartões SD, SSDs e unidades flash USB têm diferentes normas de retenção a temperaturas específicas. Por exemplo, de acordo com a especificação JEDEC JESD47, a memória flash deve reter dados durante pelo menos 10 anos a uma temperatura de 55 graus Celsius. Se a temperatura for mais baixa, o tempo de vida útil esperado aumenta.

Uma vez que os cartões de memória SD não foram concebidos para serem armazenados a frio, não se sabe exatamente durante quanto tempo conservam a carga. Para alguns tipos de memória flash, esse período de tempo pode até ser muito curto.

Considerando tudo isto, o conselho é que não utilize os cartões de memória SD para cópias de segurança, e que evite utilizá-los para guardar dados importantes.

Como medir a resistência e a durabilidade dos cartões de memória SD?

A resistência do cartão SD está relacionada com os terabytes gravados (TBW - Terabytes Written), isto é, o volume total de dados que pode ser gravado no cartão antes de este falhar. Então, a durabilidade varia consoante o tipo de memória e a qualidade do cartão. Por exemplo, os cartões SD com memória Single-Level Cell (SLC) têm maior resistência, atingindo até 100.000 TBW. Por sua vez, os Triple-Level Cell (TLC) têm a resistência mais baixa, de 300 a 1.500 TBW.

Além da resistência, importa perceber a durabilidade. Embora tenham sido concebidos para resistir ao desgaste físico, como serem dobrados e deixados cair, os cartões de memória SD não são indestrutíveis, pelo que o manuseamento incorreto ou condições extremas podem causar danos.

Apesar de não haver uma fórmula, é possível tentar prolongar a vida útil dos cartões de memória SD. Por exemplo, comprando um cartão de alta qualidade (a longo prazo, compensará), evitando enchê-lo até à sua capacidade máxima, deixando algum espaço livre, ejetando o cartão com segurança, e guardando-o sempre em locais frescos e secos, longe da luz solar e de fontes de calor.