Com o passar do tempo, e com a evolução das ferramentas e técnicas de desenvolvimento, os jogos têm-se tornado cada vez mais elaborados e realistas, oferecendo aos jogadores experiências e sensações cada vez mais aliciantes. Mas isso também custa dinheiro. E as informações recentes indicam que o jogo God of War Ragnarök custou à Sony nada menos do que 200 milhões de dólares.

God of War: Ragnarök custou 200 milhões de dólares

Ao compararmos um jogo atual com os que existiam há alguns anos, percebemos rapidamente várias diferenças. Desde a qualidade, os gráficos, os pormenores, a envolvência da história, o cenário, as personagens... todos estes detalhes acabam por tornar os jogos mais atraentes aos olhos dos jogadores. Mas também fazem com que os jogos demorem mais tempo a serem criados e tudo isto envolve vários custos.

Neste sentido, o ex-presidente da Sony Shuhei Yoshida, revelou ao jornal The Guardian que o jogo God of War Ragnarök custou um total de 200 milhões de dólares para ser desenvolvido. Estamos a falar então de um valor bastante elevado e que é quase cinco vezes superior ao dinheiro investido em 2010 na criação do título Gof of War 3 para a PlayStation 3, o qual custou 44 milhões de dólares.

God of War Ragnarök foi lançado no mês de novembro do ano passado para a PlayStation 4 e PlayStation 5, sendo um dos jogos mais premiados de 2022. Foi criado pelo Santa Monica Studios e lançado pela Sony Interactive Entertainment. Veja aqui a nossa análise ao título para a PS5.

Yoshida fala ainda das dificuldades sentidas pelas criadoras independentes devido à falta de orçamento. Segundo o executivo "conseguir que um jogo seja financiado é difícil. Mesmo quando se faz um jogo incrível, e já existem tantos no mercado, ótimos jogos que ninguém conhece".