Telegram vai ser suspenso no Brasil e pagar uma multa diária elevada

O Telegram tem estado sob fogo cerrado no Brasil. O serviço de mensagens tem-se recusado a entregar dados dos utilizadores e agora o ministro da Justiça do Brasil anunciou que a plataforma será suspensa no país na sequência das investigações relativas aos recentes ataques nas escolas.

Telegram vai ser suspenso no Brasil

Durante o dia de hoje Flávio Dino, o ministro da Justiça do Brasil revelou que uma decisão judicial impos que o Telegram, tenha uma multa de 1 milhão de reais, um valor perto dos 240 mil euros, por dia e suspensão temporária das atividades.

Esta segue ao incumprimento do pedido de informações sobre grupos nazistas e neonazis que agem nas redes sociais, particularmente no Telegram. A Polícia Federal pediu e o poder judiciário deferiu que esta rede social que não está a cumprir as decisões tenha uma punição.

Segundo informou a imprensa brasileira, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal vai enviar ainda hoje um ofício às empresas de telecomunicação do país para que suspendam o Telegram das plataformas de aplicações da Google e Apple.

Multa diária pesada para as redes sociais

A 13 de abril, o Governo brasileiro já tinha revelado que iria exigir às plataformas das redes sociais a retirada de conteúdos de apologia à violência nas escolas. Esta medida surgiria na sequência dos recentes ataques a instituições de ensino. Estas ações surgem depois de no início de abril ter havido um segundo ataque em 10 dias, desta vez com o homicídio de quatro crianças.

Este novo ataque chocou o Brasil e teve até efeitos na própria comunicação social no Brasil. Vários órgãos de comunicação social a decidirem que não iriam publicar fotografias, vídeos, nomes ou outras informações sobre os autores do ataque em Blumenau. O Brasil tem tido uma série de ataques semelhantes a escolas nos últimos meses.

Também a 25 de novembro um adolescente de 16 anos matou a tiro quatro pessoas em dois ataques sucessivos a duas escolas próximas em Aracruz, no estado sudeste do Espírito Santo. Dois meses antes, um homem armado com um revólver e duas facas invadiu uma escola cívico militar e matou um estudante, no estado da Bahia.