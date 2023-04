A primeira consola gaming portátil com Windows 11 da ASUS ROG chega em maio

Não é de todo uma novidade para o segmento gaming que a ASUS ROG está a preparar o lançamento da sua primeira consola portátil. No entanto, a ROG Ally acaba de ganhar data para a apresentação oficial e foram revelados mais pormenores.

ROG Ally chega como nova consola gaming portátil com Windows 11

A ASUS Republic of Gamers anunciou oficialmente o seu novo produto ROG Ally, uma nova e poderosa consola de jogos com Windows 11. Equipada com um processador AMD Ryzen Z1 de última geração, a Ally promete suporte de jogos AAA e títulos indie com facilidade.

O ecrã tátil brilhante com elevada taxa de atualização vai garantir que os jogadores visualizam claramente todos os conteúdos, mesmo em ambiente exterior. Pesa 608 g e promete controlos ergonómicos, para ser um produto fácil de transportar para qualquer lado.

Vem equipada com uma APU totalmente nova, um processador AMD Ryzen série Z1 com gráficos RDNA 3. Assim, a ROG Ally está preparada para proporcionar níveis de desempenho gaming muito interessantes para o segmento. Vem com um sistema térmico Zero Gravity da ROG, que utiliza um sistema de duas ventoinhas com dissipadores de calor ultrafinos e tubos de cobre de alta fricção para garantir que a Ally se mantém fresca em qualquer posição.

A ROG Ally utiliza o Windows 11, o que significa que os jogadores podem aceder a todas as suas bibliotecas de editoras e serviços de streaming de jogos num único dispositivo. A navegação no ambiente de trabalho do Windows promete ser uma experiência perfeita, quer através dos joysticks e botões da Ally, quer através do suporte para ecrã tátil do Windows.

Para um dispositivo portátil, o peso e a ergonomia são tudo. Os engenheiros da ROG, segundo o que é afirmado, desenvolveram e repensaram meticulosamente a forma e o peso da ROG Ally até ficarem "satisfeitos por terem criado a máquina perfeita para transportar e jogar durante todo o dia".

A nova consola será apresentada oficialmente a 11 de maio às 15 horas.