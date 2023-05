Gráfica GeForce RTX 4090 já está 18% mais barata na Europa

As notícias mais recentes do setor tecnológico têm revelado que o valor dos chips gráficos tem estado em constante alteração, sobretudo ao nível do preço para fazer frente às dificuldades económicas que agravam o poder de compra dos consumidores. Neste sentido, sabe-se agora que na Europa o preço da placa gráfica topo de gama GeForce RTX 4090 da Nvidia já desceu em 18% para os 1.599 euros.

RTX 4090 já está mais barata na Europa

Quem está a pensar comprar atualmente uma placa gráfica tem a sorte de encontrar vários modelos poderosos com um corte no preço. Tal acontece porque as lojas estão a ter dificuldade em escoar o stock de equipamentos existente, o que tem levado às baixas de preço.

Como consequência, são frequentes as notícias que informam sobre GPUs vendidas a um preço menor do que o recomendado e mais recentemente também o modelo topo de gama da atual geração de placas gráficas da Nvidia foi afetado. Em termos concretos, falamos da GeForce RTX 4090 que na Alemanha já se encontra a um valor 18% mais barato, podendo ser comprada por 1.599 euros.

Na imagem abaixo podemos ver como exemplo o modelo Palit GeForce RTX 4090 GameRock Aktiv de 24 GB à venda na popular loja online Mindfactory por 1.599 euros.

Atualmente esta é a placa gráfica doméstica para jogos mais cara de sempre e alguns exemplares podem custar mesmo mais do que 2.000 euros. Portanto, certamente que esta descida de preço vai agradar a muitos utilizadores, e sobretudo jogadores, que procuram a mais poderosa GPU da Nvidia, mas a um preço que tenha menos impacto nas suas carteiras.

Resta saber se esta descida de preço vai mesmo impulsionar as vendas deste e de outros modelos de placas gráficas, ou se nem esta mexida nos valores é suficiente para enfrentar a crise que o setor atravessa.