Ontem foi dia de evento da Huawei no seu país de origem, a China, para a apresentação oficial da nova linha de smartphones Mate 40. Que a Huawei se destaca no segmento dos smartphones pelas suas impressionantes câmaras, em breve poderá destacar-se também pelas tecnologias de carregamento, associadas às baterias.

Na conferência de imprensa, Richard Yu, diretor executivo da empresa, disse que a Huawei tem atualmente em funcionamento uma tecnologia de carregamento rápido de 120W e até de 200W.

Hoje vemos empresas como a Oppo ou a Xiaomi a destacarem-se no segmento dos smartphones com tecnologias de carregamento rápido com e sem fios absolutamente impressionantes.

Existem sempre questões que se levantam quando ouvimos falar de carregamento de baterias de smartphones a 100 ou 120W. O aquecimento extremo, a durabilidade das baterias e a própria autonomia, são algumas das principais. No entanto, se não há forma ainda de criar baterias com maior capacidade sem colocar em causa a dimensão do equipamento, há então que criar soluções e esta da velocidade de carregamento tem sido uma das mais procuradas pelas fabricantes.

Huawei: tecnologia de carregamento rápido de baterias a 200W

A Huawei tem vindo a apresentar novidades nesta área, mas o que é certo é que não é neste tópico que a marca se destaca. Ainda assim, a evolução surge de modelo para modelo.

Foi durante a apresentação dos novos Huawei Mate 40 na China, que Richard Yu (Yu Chengdong), diretor executivo da empresa, avançou a informação de que a empresa já terá em funcionamento tecnologias com velocidades de carregamento impressionantes. Falou em 120W e 200W de potência.

De acordo com o executivo da Huawei, apesar disso, o carregamento a 66W é a tecnologia de carregamento rápido mais adequada atualmente, perante o mercado. Os 200W serão adequados, portanto, para baterias de maior capacidade, não sendo viável integrá-las em smartphones como os novos Mate 40.

Além disso, Richard Yu afirma que a potência que os carregadores oferecem atualmente é a que melhor equilíbrio consegue, em termos de eficiência. Isto aplica-se também para o carregamento sem fios. Por exemplo, o carregamento sem fios, se fosse além dos 50W já seria demasiado instável.