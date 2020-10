Pro1 X: Um smartphone completamente diferente com LineageOS ou Ubuntu

O mercado dos smartphones tem estado a ser inundado de novos equipamentos, com caraterísticas que tentam ser diferenciadoras. Por muito que as marcas o tentem, acabam sempre por seguir um padrão já bem definido na indústria e que é o normal.

Assim, é sempre bom ver a chegada de novidades que prometem mudar o mercado e definir novas tendências. É precisamente isso que o Pro1 X da F(x)tec quer conseguir, com o seu desenho diferente. Este quer ser o primeiro smartphone a ser lançado com LineageOS ou Ubuntu.

Apesar de ser uma marca desconhecida da maioria, a F(x)tec não é uma estreante no mercado dos smartphones. Lançou, no ano passado, o Pro1, um smartphone com teclado QWERTY, num formato diferente e que lembrava um PDA.

Agora, e para mostrar que o que consegue criar, preparou o Pro1 X. Este é uma evolução do modelo anterior, com novas caraterísticas e com algumas particularidades únicas. A primeira delas é mesmo o sistema operativo. O Pro1 X traz instalado o LineageOS, o Ubuntu Touch OS ou o Android.

Claro que há ainda a destacar a sua forma e o seu formato. De um modelo que aparenta ser apenas mais uma proposta, o Pro1 X transforma-se num minicomputador, com um teclado QWERTY completo de 66 teclas. Este leva a que o smartphone seja usado na horizontal, maximizando a área do ecrã.

Em termos de especificações, o Pro1 X segue uma posição de meio da tabela. Tem um SoC Qualcomm 835, suporte para Dual SIM, leitor de impressões digitais e um botão dedicado à câmara. Estas são de 8MP na frente e 12MP e 5MP na traseira. Contem ainda com uma porta USB-C e outra HDMI.

Curiosa e muito interessante é a origem deste smartphone. A F(x)tec associou-se ao conhecido fórum XDA para criar o Pro1 X. Assim, consegue dar aos utilizadores uma alternativa que vá para além do Android. Desta forma, a presença do LineageOS e do Ubuntu são uma vantagem diferenciadora.

O Pro1 X da F(x)tec está já em venda numa campanha da Indiegogo, com preços que rondam os 760 euros. As entregas estão previstas para março de 2021 e o objetivo da campanha está já ultrapassado. Este é um smartphone completamente diferente e que mostra que há ainda muito para criar de diferente e ser completamente original.

F(x)tec Pro1 X (Indiegogo)