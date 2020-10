78% não concorda com a obrigatoriedade da app STAYAWAY COVID

A app STAYAWAY COVID é uma das medidas encontradas para tentar travar e controlar a pandemia do coronavírus. No entanto, ao ativar o Estado de Calamidade, o primeiro-ministro levantou a possibilidade desta aplicação se tornasse obrigatória em contextos específicos.

Nesse sentido, na nossa última questão semanal quisemos saber se os nossos leitores concordavam ou não com a obrigatoriedade desta aplicação no seu smartphone.

Concorda com a obrigatoriedade da app STAYAWAY COVID?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 3.621 respostas obtidas.

De acordo com as respostas, não há margem para dúvida, a esmagadora maioria (78%) NÃO CONCORDA com a obrigatoriedade da aplicação STAYAWAY COVID (2.821 votos).

Apenas uma pequena parte dos votantes, com 22% das respostas, diz concordar que esta app seja de uso obrigatório (800 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados:

Concorda com estes resultados? Se não respondeu diga-nos agora se concorda ou não com a obrigatoriedade da app STAYAWAY COVID.

Governo desiste da proposta de obrigatoriedade da app

A polémica foi instalada depois que o primeiro-ministro António Costa falou na proposta para tornar esta aplicação obrigatória para alguns grupos. No entanto, no início da semana passada, o Governo voltou atrás e deixou cair esta proposta. Apenas levou a debate o uso obrigatório de máscaras na via pública.

Contudo, a verdade é que depois de António Costa ter falado sobre a proposta, o número de downloads disparou significativamente, assim como o número de códigos gerados.

De acordo com as últimas notícias a app STAYAWAY COVID já foi instalada 2,4 milhões de vezes.

