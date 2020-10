MB WAY: Quatro suspeitos por burla começaram a ser julgados

O MB WAY é a solução MULTIBANCO que lhe permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e levantar dinheiro através do seu smartphone, na app MB WAY ou nas apps bancárias.

A utilização deste serviço é simples (o que é bom), mas há quem se aproveite. Quatro suspeitos por burla através do MB WAY começaram a ser julgados.

O MB WAY deverá ser, nos dias de hoje, um dos meios de pagamento mais usados pelos portugueses. Como temos vindo a referir, a tecnologia é muito simples de usar e em Portugal, as burlas via MB WAY já fizeram mais de 5000 vítimas. Mais de 2,3 milhões de euros já foram desviados.

Os últimos esquemas, que têm vindo a ser revelados, indicam que os burlões fazem-se agora passar por empresas portuguesas conhecidas.

Burla no MB WAY leva arguidos a julgamento…

Ontem começaram a ser julgados quatro suspeitos por burla através do MB WAY. Os arguidos terão lesado várias pessoas em cerca de 40 mil euros. Os arguidos são acusados de 200 crimes de burla, falsidade informática e acesso ilegítimo. Os crimes ocorreram desde setembro de 2017.

Uma vez mais deixamos o alerta para quem usa MB WAY…

Se não compreende o funcionamento da aplicação, recuse o pagamento por esta via;

Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar;

Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador;

Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária;

Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB WAY.

