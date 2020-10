MB WAY: Mais de 2,3 milhões de euros desviados e mais de 5000 vítimas

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Esta solução de pagamentos é muito simples de usar e os cibercriminosos têm-se aproveitado.

Em Portugal as burlas via MB WAY já fizeram mais de 5000 vítimas. Mais de 2,3 milhões de euros já foram desviados. Os últimos esquemas, que têm vindo a ser revelados, indicam que os burlões fazem-se agora passar por empresas portuguesas conhecidas.

Na maioria das vezes, as vítimas associam o telemóvel do burlão à sua conta. O esquema é quase sempre o mesmo. O burlão diz-se interessado num produto que está à venda através da internet. Para isso, refere que irá fazer o pagamento via MB WAY. Se o vendedor não tiver MB WAY, o próprio burlão indica-lhe os passos que deve fazer. E, é nesse momento, que o burlão passa a indicar o seu número de telemóvel para a vítima associar à sua conta bancária.

Relativamente às empresas, os burlões têm usado o nome da Martifer, Visabeira, entre outras.

As burlas através do MB WAY tem um enorme crescimento na altura do confinamento e agora voltaram a disparar. Ainda recentemente a Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) deu a conhecer que foi detido um jovem de 22 anos presumível autor de diversos crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Uma vez mais deixamos o alerta para quem usa MB WAY…