MB WAY: Jovem de 22 anos detido por roubo de milhares de euros

O MB WAY é um dos serviços mais simples para a transferência de dinheiro. No entanto, este é também um dos serviços mais usados pelos oportunistas para conseguirem roubar dinheiro.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) deu a conhecer que foi detido um jovem de 22 anos presumível autor de diversos crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.

O MBWAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. A tecnologia é sem dúvida fantástica, mas está a ser também usada por burlões!

A PJ procedeu à localização e detenção de um indivíduo com 22 anos de idade, presumível autor de diversos crimes de burla informática. De acordo com o comunicado, a investigação iniciou-se há alguns meses, tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma reiterada, com recurso à aplicação MB WAY.

As várias diligências encetadas culminaram na identificação do suspeito, autor das múltiplas ações criminosas, tendo, posteriormente, sido apurado ser o mesmo ainda autor de fraudes, associadas a compras em plataformas “online”, com recurso a dados de cartões de crédito.

Na sequência da detenção e busca domiciliária procedeu-se à apreensão de vários objetos relacionados com a prática criminosa e/ou adquiridos de forma ilícita. Em causa estará um montante de dezenas de milhares de euros.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

