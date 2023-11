CTT: Saiba como desalfandegar uma encomenda online

Se recebeu uma notificação de desalfandegamento, sabe que pode tratar de tudo online sem ter de ir à alfândega? Para tal só tem de aceder ao Portal dos CTT e iniciar/continuar o processo de desalfandegamento.

As novas regras europeias estão a ser aplicadas desde 1 de julho de 2021. Todas as encomendas são desalfandegadas independentemente do seu valor. Todas as compras feitas em territórios extracomunitários pagam o IVA sobre o valor das mercadorias.

Com as novas regras de 2021 pode desalfandegar a sua encomenda de forma mais expedita. Isto é, pode iniciar o processo antes de a encomenda chegar a Portugal, inserindo e/ou validando a informação, caso seja necessário, e pagando os valores em falta.

Assim que a encomenda chegar a Portugal será desalfandegada de forma mais rápida e colocada de imediato em distribuição para a morada de destino, se tiver tratado de tudo antes e tiver obtido autorização de saída por parte das Alfândegas.

Desalfandegar uma encomenda online é fácil...

Passo 1) Entre no portal desalfandegamento, com os seus dados de acesso ao site CTT.

Passo 2) Escolha a opção “Iniciar / Continuar processo”. S erá redirecionado para o ecrã da Lista de Objetos onde poderá iniciar o processo, caso o seu objeto já esteja pré-associado ao seu registo no portal de desalfandegamento. Caso o objeto ainda não esteja associado, deverá clicar em "Adicionar Novo Objeto".

Passo 3) Indique o “número do objeto" que quer desalfandegar. Este número (2 letras, 9 dígitos e 2 letras) está na notificação de desalfandegamento que lhe enviámos por email, carta ou sms, ou ainda indicado pelo comerciante onde fez a compra online. Se a sua encomenda já estiver automaticamente pré-associada à sua conta por via do nº de telemóvel ou endereço de email que colocou na compra da sua encomenda, basta clicar no objeto em questão presente na “Lista de objetos” e completar o processo (se necessário).

Passo 4) Valide ou complete a informação referente ao seu objeto e, caso requerido, faça upload dos documentos que lhe forem pedidos no portal de desalfandegamento. Poderá não ser necessário completar informação ou submeter documentação, porque o comerciante já disponibilizou todos os dados necessários para efetuar o desalfandegamento da sua encomenda.

Passo 5) Pague o serviço de desalfandegamento da sua encomenda.

E está feito! Como referido, o processo é simples e rápido e evita que as pessoas se desloquem à alfândega.