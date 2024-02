O que é o serviço de telemóvel por satélite e quais as suas vantagens?

O serviço de comunicações móvel via satélite poderá fornecer cobertura sem perda de serviço em qualquer lugar do mundo, eliminando a necessidade de depender de torres de comunicações locais, pelo menos totalmente. Empresas como Starlink da SpaceX e AST SpaceMobile estão a fazer progressos, mas ainda existem desafios tecnológicos e preocupações sobre a aglomeração de satélites e a potência do sinal. Será que vamos ter em breve chamadas de telemóvel por satélite?

Numa análise ao conceito, e tendo em conta os desenvolvimentos recentes, poderemos estranhar que as principais operadoras ainda não tenham adotado a tecnologia de comunicações móveis via satélites, mas isso tem razão de ser: estamos ainda nos estágios iniciais desta rede global.

O que é o serviço móvel via satélite?

O serviço móvel via satélite é basicamente o que parece: uma ligação de rede com um telemóvel através de um satélite. Em vez de o telemóvel se ligar a uma série de torres de telemóveis locais, liga-se a uma rede de satélites em órbita baixa terrestre que passa pela sua localização. A ideia é nunca perdermos o sinal, independentemente da nossa localização no mundo.

Imagine poder ir para outro país, acampar, entrar num barco e continuar a poder ligar o seu telemóvel em qualquer altura e em qualquer lugar, sem precisar de olhar para um mapa de cobertura.

Claro que os mais atentos dirão que os telefones por satélite não são uma novidade. Verdade. É provável que já tenha ouvido falar do assunto, sim, uma vez que existe desde os anos 80. No entanto, as suas limitações e custos, em comparação com os telemóveis tradicionais, tornaram-nos populares apenas em determinadas circunstâncias.

Recentemente, temos assistido a uma espécie de renascimento do satélite, com a adição de algum hardware compatível com satélite aos smartphones. No entanto, estas ligações não têm grande capacidade e limitam-se geralmente a chamadas ou mensagens de texto muito curtas.

Quando a Apple introduziu no iPhone 14 a capacidade de enviar mensagens através de uma ligação por satélite, teve de se adaptar às limitações e apenas lançou o serviço para fins de emergência SOS. Além do equipamento do Apple, existe também o Defy Satellite Link, que custa 179 euros da Motorola para qualquer telefone que permitisse o envio de mensagens de emergência SOS através de ligação por satélite, desde que pagasse 4,99 euros por mês pela ligação.

Sem dúvida que é um recurso excelente numa emergência, mas não o tipo de chamada telefónica e cobertura de Internet a que se está habituado numa rede 5G.

Qual a utilidade do serviço de telemóvel por satélite?

Obter o nosso sinal de Internet a partir de um satélite pode ser benéfico para alguém como nós ou o leitor, se estivermos num local onde o sinal da torre de telemóvel não consegue chegar ao nosso smartphone, como num acampamento ou numa montanha. Aliás, no interior de Portugal há muitos pontos cegos, onde não existe nenhum operador que forneça sinal, como mostramos aqui.

Há muitos locais em todo o mundo onde a cobertura de comunicações móveis são um problema para os viajantes frequentes, para as pessoas que vivem em locais remotos e muito mais. Com o serviço de telemóvel via satélite, as circunstâncias frustrantes em que não conseguimos obter sinal podem tornar-se uma coisa do passado.

Dito isto, nenhuma das principais operadoras adotou a tecnologia no momento em que este artigo foi escrito e esta ainda mal entrou na fase de teste das chamadas de voz bidirecionais. Ainda não podemos falar da velocidade de dados que será possível atingir num futuro próximo, por exemplo.

As empresas estão (lentamente) a tornar o telemóvel por satélite uma realidade

Não vai ser um caminho fácil para esta tecnologia. Em vez de tentar substituir toda uma rede móvel GSM que está no solo, projetos como o Starlink da SpaceX começaram a sua incursão no serviço por satélite tentando preencher as lacunas entre as áreas de cobertura.

No início de 2024, em colaboração com a T-Mobile, a Starlink lançou seis satélites para a órbita da Terra, capazes de efetuar transmissões móveis para smartphones LTE, e enviou algumas mensagens de texto entre iPhones.

Voz e dados? Não, pelo menos até 2025, disse a Starlink. Mesmo o simples facto de enviar as mensagens de texto exigia um enorme esforço.

Numa rede de satélites, estes deslocam-se a dezenas de milhares de quilómetros por hora em relação aos utilizadores na Terra. Isto exige que os satélites se desloquem sem interrupções...

Afirmou a Starlink. E ainda não há data de início para o serviço real chegar aos utilizadores da T-Mobile, nem mesmo um período de testes de campo programado.

Do outro lado da corrida para preencher as lacunas de cobertura com satélites está uma empresa chamada AST SpaceMobile. A AST SpaceMobile se autodenomina a primeira empresa de banda larga móvel 5G espacial. Notavelmente, a AST SpaceMobile já está na sua fase de teste e está desde novembro de 2022, quando lançou o seu protótipo de satélite chamado BlueWalker 3 na órbita baixa da Terra.

Apenas cinco meses depois, em abril de 2023, a AST anunciou que tinha conseguido efetuar com êxito chamadas de voz bidirecionais do Texas para o Japão na sua rede espacial com smartphones Samsung Galaxy.

Outro fator crítico para a AST é o recente investimento da Google e da AT&T, uma vez que as grandes empresas de telemóveis se posicionam para colocar o seu sinal a bordo destes satélites. Vale a pena notar que a China Mobile também lançou recentemente um satélite com capacidade para um sinal 6G, num esforço para fornecer cobertura onde as torres de telemóveis não conseguem chegar na China, mas ainda não comunicou testes bem sucedidos com a tecnologia.

Faz sentido que estas empresas de desenvolvimento de banda larga por satélite comecem por assegurar uma ligação móvel em locais onde os sinais fracos das torres ou elementos geográficos a bloqueiam, mas também mostra que a tecnologia ainda está nas fases iniciais. É um indicador de que a ideia de uma cobertura global de células por satélite pode não estar no horizonte, mas os satélites irão provavelmente substituir a cobertura das torres de telemóveis quando estas não estiverem disponíveis.

A cobertura de sinal permanente ainda é uma possibilidade no futuro, mas os nossos smartphones irão provavelmente ligar-se tanto a sinais de torres de telemóveis como a sinais de satélite para o conseguir.

Quando teremos telemóvel por satélite?

Como vimos, há muitos desafios tecnológicos a resolver antes de o telemóvel por satélite ser uma parte quotidiana das redes móveis. E isso não é tudo. O espaço das comunicações móveis via satélite também está preocupado com o facto de os satélites estarem a sobrecarregar a atmosfera da Terra e com os limites legais da potência de um sinal de satélite.

É provável que surjam mais questões que ninguém pode prever, pelo que não podemos dizer neste momento quando é que toda a gente vai andar por aí com telemóveis ligados por satélite.