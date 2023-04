Enviar a sua localização por satélite na aplicação Encontrar no iPhone

A Apple desde o dia 24 de março que disponibiliza em Portugal o serviço SOS Emergência via Satélite. Esta funcionalidade, disponível da série iPhone 14, permite solicitar ajuda ao 112, mas também permite enviar a nossa localização via aplicação Encontrar. Fomos para o terreno verificar se de facto já está mesmo disponível.

Nos modelos de iPhone 14 e iPhone 14 Pro com o iOS 16.1 ou posterior, pode usar a aplicação Encontrar para partilhar a sua localização por satélite, quando está fora do alcance da rede móvel e de uma rede Wi-Fi.

A maioria das funcionalidades de Encontrar só estão disponíveis se tiver ligação a uma rede móvel ou Wi-Fi. Para partilhar a sua localização com amigos por satélite, proceda da seguinte forma antes de ficar fora do alcance da rede móvel ou de uma rede Wi-Fi:

Defina o iPhone que vai levar consigo como o iPhone que partilha a sua localização. No iPhone 14, abra a aplicação Encontrar, toque em “Eu” na parte inferior do ecrã e, depois, certifique-se de que a opção “Partilhar localização” está ativa. Se o seu iPhone não estiver a partilhar a localização, toque em “Usar este iPhone como a minha localização”.

Adicione os contactos com quem pretende partilhar a sua localização. Consulte Partilhar a localização na aplicação Encontrar, no iPhone.

iPhone 14: Envie a sua localização por satélite

Pode usar a aplicação Encontrar para partilhar a sua localização por satélite, se não tiver ligação a uma rede móvel ou rede Wi-Fi. Para partilhar a sua localização com um amigo por satélite, é necessário que já esteja a partilhar a sua localização com esse amigo na aplicação Encontrar. Consulte Partilhar a localização na aplicação Encontrar, no iPhone.

Certifique-se de que está no exterior, com uma visão clara do céu e do horizonte. Caso tenha muita folhagem acima de si ou outras obstruções, poderá não conseguir estabelecer ligação a um satélite. Abra a aplicação Encontrar e, depois, toque em “Eu” na parte inferior do ecrã. Toque em “Enviar a minha localização” (em “A minha localização por satélite”) e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Caso necessite de se virar para a direita ou para a esquerda para estabelecer ligação a um satélite, o iPhone dará indicações; basta seguir as instruções apresentadas no ecrã.

Nota: enviar a sua localização por satélite pode demorar alguns minutos; continue a seguir as instruções no ecrã até a mensagem ser enviada.

Pode enviar a sua localização uma vez de 15 em 15 minutos. Quando envia a sua localização por satélite não vê a localização do seu amigo na aplicação Encontrar.

Ver a localização de um amigo enviada por satélite

Para ver a localização de um amigo enviada por satélite, tem de ter o iOS 16.1 ou posterior instalado no seu iPhone (não é necessário o iPhone 14 para ver a localização de um amigo enviada por satélite).

Quando um contacto lhe envia a respetiva localização por satélite, aparece um ícone de satélite junto à fotografia do amigo e “Localização por satélite” aparece no texto da aplicação Encontrar. A localização mais recente do amigo permanece visível por um período máximo de 7 dias.