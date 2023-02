Motorola Defy Link: Mensagens via satélite e SOS para todos os telefones

A tendência parece estar virada para as comunicações via satélite. A Apple, Samsung e afins estão a apostar cada vez mais neste tipo de conectividade e, mais ano menos ano, iremos ter uma nova realidade no que toca ao modo como nos ligamos ao mundo. Para antecipar já esse dia, a Motorola lança o Defy Satellite Link. Este pequeno dispositivo adiciona a valiosa conectividade satélite aos smartphones Android e iOS usando o Bluetooth.

Motorola: Comunicações via satélite "baratas" e para todos

A ligação via satélite será comum em muitos smartphones futuros, mas, se a quer já hoje, então apenas o tem na série iPhone 14 da Apple. No entanto, há outras formas de ter esta ligação planetária... sem ter de deixar "a pele"! Exato, falamos do preço e por um valor acessível o dispositivo Motorola Defy Satellite Link traz a ligação por satélite ao seu bolso.

O pequeno dispositivo está equipado com os novos chips da MediaTek com suporte para ligações via satélite. Desta forma, o Defy Satellite Link permite que o seu smartphone se comunique com os satélites na órbita baixa terrestre (LEO). O software Bullitt Satellite Messenger fará o trabalho de disponibilizar mensagens bidirecionais “dispositivo a dispositivo”.

Este software é um serviço de mensagens completo que funciona primeiro por Wi-Fi e por dados móveis, mas pode ligar-se ao satélite, desde que os utilizadores tenham uma “visão clara do céu”.

Ao enviar uma mensagem pela app, esta será entregue ao destinatário que tenham também esta aplicação ou, em último reduto, enviará a mensagem via SMS onde o destinatário receberá a solicitação para descarregar a app Bullitt. Não há custo para o destinatário, mas há um valor para a parte que usa a conectividade via satélite. Atualmente a assinatura custa 4,99 dólares por mês.

Este dispositivo também pode ser usado para “SOS Assist”, uma espécie de SOS Emergência. Em determinados cenários, o dispositivo liga-se diretamente aos centros de resposta a emergências da FocusPoint International.

Pode ser importante na mochila quando parte à aventura

O Defy Satellite Link tem classificação IP68 para resistência à água e a sua bateria é de 600 mAh, que supostamente é suficiente para “dias” de uso. O dispositivo também possui botões SOS e “check-in” integrados que podem ser usados ​​mesmo sem ter um smartphone emparelhado.

O Motorola Defy Satellite Link estará disponível a partir do segundo trimestre de 2023 com um preço de aquisição de 99 dólares. Um pacote também será vendido com o dispositivo e 12 meses de serviço via satélite por 149 dólares. Quando estiver disponível poderá comprar no site Motorola Defy.