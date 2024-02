Sendo um dos sites mais visitados da Internet, a Google tem de garantir a melhor interface possível para as suas páginas e serviços. Este é um processo que se repete permanentemente e com mudanças interessantes. Este é um momento de renovação e de melhoria, tal como se vê agora na página de login da Google, que volta a mudar a sua imagem.

Se é utilizador dos serviços da Google, então a gigante das pesquisas tem uma novidade para si. Renovou a página de login e traz uma nova imagem para todos os serviços, ainda que indiretamente. Esta está mais intuitiva e mais interessante de usar, com novas informações espalhadas.

Esta é uma mudança que era preparada nos últimos tempos e que a própria Google já tinha alertado os utilizadores. Foca-se maioritariamente na imagem deste elemento, que recebe assim o tão bem conhecido Material Design, que já é visto no Android.

A mudança do design da página de login da Google é imediatamente percebida, com os elementos a terem uma imagem diferente. Tudo passa a estar arrumado horizontalmente, mantendo as cores e os mesmos elementos, que agora estão arrumados de forma diferente.

Com esta aparência mais moderna, esta página consegue adaptar-se a novas realidades e e todo o tipo de ecrãs. O mais imediato será a sua adaptação para os tablets e os smartphones dobráveis e para os seus ecrãs mais largos.

Esta mudança deve ser menos controversa do que outras mudanças que a Google tem apresentado nos últimos tempos. Está longe da renovação que vimos, na interface do Gmail ou nas cores que mudaram no Maps e que nem todos os utilizadores quiseram ter nos seus serviços de mapas.

A nova página de login da Google está já disponível e em breve será alargada a todos. Esta não será uma mudança opcional e será forçada a todos. Apenas os que tiverem browsers mais antigos é que eventualmente vão continuar a ver a página atual e que se habituaram a usar.