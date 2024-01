Tabelas do Sistema Remuneratório de 2024 disponíveis

Já conhece as tabelas do Sistema Remuneratório de 2024 para a Administração Pública? Nos termos constitucionalmente consagrados, todos/as os/as trabalhadores/as têm direito à retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade. Se faz parte dos quadros da Administração Pública, veja já as tabelas para 2024.

A remuneração é devida com o início do exercício de funções e cessa com a extinção do vínculo de emprego público. O direito à remuneração apenas pode ser, total ou parcialmente, suspenso nas situações e condições legalmente previstas.

A remuneração é composta por:

Remuneração base;

Suplementos remuneratórios; e,

Prémios de desempenho.

Descarregue o PDF com as Tabelas do Sistema Remuneratório de 2024

No site da Direção-Geral da Administração e emprego público é possível ter já acesso às Tabelas do Sistema Remuneratório de 2024. Pode aceder aqui.

A remuneração base é o montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da posição remuneratória onde o/a trabalhador/a se encontra na categoria de que é titular (ou do cargo exercido em comissão de serviço).

A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e outra ao subsídio de férias, nos termos da lei.

Na fixação da remuneração base dos trabalhadores com vínculo de emprego público é utilizada a tabela remuneratória única (TRU), aprovada nos termos da lei, a qual contém a totalidade dos níveis remuneratórios aplicáveis.